Miesten väkivaltaiset asenteet puhuttavat – näin järkyttynyt Orpo analysoi syitä

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) pitää naisiin kohdistuvaa väkivaltaan suomalaisen yhteiskunnan häpeätahrana. Orpo kommentoi Nytkis ry:n kyselytutkimuksen tuloksia Instagram-tililllään. Demokraatille Orpo toteaa tulosten olleen “vakavalla tavalla” yllättäviä. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Naisjärjestöt yhteistyössä -järjestön (Nytkis ry) kyselyn mukaan joka neljäs alle 35-vuotias mies uskoo, että nainen voi ansaita häneen kohdistuvan väkivallan pukeutumisen, ulkonäön tai käytöksen takia.

– Se, että luvut olivat niin suuria varsinkin nuorissa miehissä, oli uusi ja vakavalla tavalla yllättävä uutinen. Valitettavasti on ollut vuosikymmeniä tiedossa, että Suomi on perheväkivallan ja lähisuhdeväkivallan kärkimaita negatiivisella tavalla. Se, että määrä on huolestuttava nuorissa miehissä, oli kyllä pysäyttävä, Orpo kommentoi tiistaina eduskunnassa.

– Sitä ei voi mitenkään hyväksyä ja meidän täytyy yhdessä yhteiskuntana kaikilla tasoilla, yksilötasosta valtion tasolle, miettiä kaikki keinot, miten tämä saadaan käännettyä.

TILASTOKESKUKSEN mukaan joka viides 16-25-vuotiaista nainen on kokenut raiskauksen tai vakavaa väkivaltaa. Lisäksi puolet nuorista naisista on joutunut fyysisen väkivallan, väkivallalla uhkaamisen tai seksuaaliväkivallan uhriksi. Naisten kohtaamaa väkivaltaa koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen toteuttamaan väkivallan yleisyyttä väestötasolla mittaavaan EU:n Gender Based Violence -tutkimukseen, jonka tiedot kerättiin 2021-2022.

Orpon mukaan nuorten miesten väkivaltamyönteiset asenteet johtuvat luultavasti monista syistä.

– Meidän kulttuurissamme ja kodeissamme on jotakin sellaista periytyvää, että tämä vuosikymmenestä toiseen jatkuu. Ja asenneilmapiirissä, koska asenteista ja jokaisen yksilöllisistä ratkaisuistahan tämä kumpuaa. Tätä täytyy erittäin tarkkaan pohtia.

– Se mitä nyt voidaan tehdä on puhua tästä ongelmasta avoimesti. Annetaan myöskin se toivon osuus, että ylivoimainen enemmistö suomalaisista miehistä ei hyväksy eikä toimi näin. Annetaan me esimerkkiä, jotka emme hyväksy. Puhutaan ja tehdään välttämättömiä toimenpiteitä kuten hallitus, kun olemme antaneet eduskunnalle lakiesityksen, jossa pääsääntöisesti luovutaan sovittelusta lähisuhdeväkivaltatilanteissa.

Esitys lähisuhdeväkivallan sovittelusta on jakanut hallituspuolueita. RKP olisi halunnut luopua sovittelusta kaikissa tapauksissa, perussuomalaiset on pitänyt kiinni hallitusohjelman kirjauksesta, jonka mukaan sovittelusta luovutaan pääsääntöisesti.

VALTAOSA miehistä tunnistaa Nytkiksen kyselyn mukaan vastuunsa väkivallan lopettamisesta. Lähes 80 prosenttia kyselyyn osallistuneista miehistä esimerkiksi ajattelee, että miesten tulisi puuttua enemmän loukkaavaan ja esineellistävään puheeseen naisista.

Orpo vakuuttaa, että tutkimuksen tulokset otetaan hallituksessa erittäin vakavasti.

– Uskon, että tämä yhteiskunnallinen keskustelu, joka herää tämän uusimmankin tutkimuksen perusteella, tuo meille lisää eväitä ja uusia eväitä tämän ongelman ratkomiseksi.

Olette avoimia erilaisille toimille?

Tämä on niin vakava asia, että kaikki ehdotukset ja toimenpiteet mitä voidaan tehdä, niin totta kai ne otetaan vakavasti.