Mikä houkuttelee muuttajia Suomeen, mikä taas pelottaa? – tätä mieltä on kansa

Asiaa selvitti kyselyssään Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva.

Evan toimituspäällikkö Sami Metelinen piti huomionarvoisena, että elinkustannukset ja verotus nähdään niin merkittävinä esteinä.

- Suomalaiset siis katsovat, että verotuksen ja elintason kokonaisuus ei houkuttele maahanmuuttajia Suomeen, vaan pikemminkin saa potentiaaliset tulijat miettimään kaksi kertaa, onko Suomi paras mahdollinen kohdemaa työn perässä muuttaville. Puolet suomalaisista pitääkin maan verotusta liian ankarana, Metelinen toteaa tiedotteessa.

Suomi on OECD-maiden joukossa viidenneksi kovin verottaja 43 prosentin veroasteella, kun OECD-maiden keskiarvo on 34 prosenttia. Hintataso Suomessa on OECD-maiden keskiarvoa korkeampi ja palkkataso matalampi.