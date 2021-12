Mika Maaskola jatkaa puheenjohtajana – Turun SDP esitti huolensa kestämättömistä terveyskeskusjonoista

Turun sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön edustajisto teki syyskokouksessaan 2.12.2021 henkilövalinnat vuosille 2022-23.

Puheenjohtajana valittiin yksimielisesti jatkamaan asukaskoordinaattori Mika Maaskola. Maaskola on myös Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Varapuheenjohtajana jatkaa Nina Kallio.

Hallitukseen valittiin Hans Ekroth, Jorma Hellstén, Minna Holtlund, Wille Jäntti, Kirsi Kauliomäki, Mari-Elina Koivusalo, Mari Lahti, Seppo Lehtinen, Petri Lepola, Ville Lintunen, Mikko Luoma, Vuokko Puljujärvi, Santeri Salonen, Juhana Turpeinen ja Ari Virta.

Kannanotossaan Turun SDP:n edustajisto toteaa, että Turun terveyskeskusjonot ovat tällä hetkellä kestämättömät ja sama ilmiö esiintyy laajemminkin maakunnassa. Sen lisäksi moni muu sosiaali- ja terveydenhuollon alue on kriisissä.

”Päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä ikääntyvien oikea-aikainen ohjaus eivät toimi odotetulla tavalla. Lasten ja nuorten tukipalvelut erityisesti psykiatrian osalta ovat ruuhkautuneet. On huomioitava, että hoitoon pääsy kattaa siis koko sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta-alueen. ”

Kannanoton mukaan ilmiötä selittää osin hoitoalaa koskeva työvoimapula, mutta myös järjestelmä vaatii kehittämistä. Sen ytimessä on kehittämistyön johtaminen.

”Hyvä henkilöstöpolitiikka on avainasemassa palveluiden turvaamisessa ja kehittämisessä. Motivoinut, hyvinvoiva henkilöstö takaa, että palvelut toimivat.”

Turun SDP esittää, että terveydenhuollon toimintoja on kehitettävä siten, että taataan niin Turussa kuin koko Varsinais-Suomessa seitsemän päivän hoitotakuu.

”Palveluja on kyettävä järjestämään oikea-aikaisesti. Kontaktipalveluja on lisättävä ja kehitettävä digitaalisia toimintoja prosessien sujuvoittamiseksi. On muistettava, että hoitotakuu koskee ainoastaan kiireetöntä hoitoa, sillä kiireellistä hoitoa on oltava välittömästi saatavilla paikasta riippumatta. ”

”Neuvolat, terveysasemat sekä ikääntyvien palvelut että vammaisten kotiin annettavat palvelut ovat koko järjestelmän perusta. Oppilashuollon palvelut on turvattava jatkossakin ja pidettävä lähellä lasta ja nuorta. Lisäksi on rakennettava koko ikäkaarta palveleva perhekeskusmalli. ”

Turun SDP katsoo, että peruspalvelujen vahvistaminen kaventaa tehokkaasti ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja ja parantaa kansalaisten yhdenvertaisuutta.