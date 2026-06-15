Mikkel Näkkäläjärvi: Tämä jäi käteen SDP:n puoluekokouksesta

SDP:n 48. puoluekokouksessa Tampereella otimme pitkän askeleen eteenpäin kohti ensi huhtikuun eduskuntavaaleja. Mikkel Näkkäläjärvi

Ko­kouksessa käytiin paljon hyvää yhteiskunnallista keskustelua ja tehtiin merkittäviä päätöksiä puolueen uudistamiseksi.

Käsittelimme puoluekokouksessa yli 500 aloitetta, valitsimme ihmiset puolueen luottamustehtäviin, uudistimme puolueen säännöt sekä poliittisen ohjelman.

Reilu, turvallinen ja tasa-arvoinen yhteiskunta – SDP:n ratkaisuja Suomen suunnaksi. Tähän uuden poliittisen ohjelman nimeen kiteytyy paljon siitä, mitä tavalliset ihmiset kaipaavat tämän päivän Suomelta. Reiluutta, turvallisuutta, tasa-arvoja ja ratkaisuja.

Erityisen vahvasti puoluekokouksen keskusteluissa nousi esiin se, että tulevalla vaalikaudella pitää olla tavallisten ahkerien ihmisten vuoro. Ihmisille pitää saada töitä.

ORPON hallituksen kaudella Suomeen on syntynyt koko Euroopan korkein työttömyys.

Samaan aikaan työttömiksi jääneitä, kaikkensa työllistymisensä eteen tekeviä ihmisiä luonnehditaan ministeriaitiosta käsin kotiin nukkumaan jäävik­­si naapureiksi. Vastaavanlaista tavallisten ihmisten arjesta vieraantumista näkee harvoin.

Tulevalla vaalikaudella pitää olla tavallisten ahkerien ihmisten vuoro.

SDP haluaa uudistaa suomalaiset työmarkkinat. On korjausliikkeen aika. Työmarkkinoille on palautettava aito yhteistyö, ja työntekijöiden oikeuksia on vahvistettava tasapainoisten ja toimivien työmarkkinoiden saavuttamiseksi.

Esitämme puuttumista työmarkkinarikollisuuteen kovalla kädellä: kriminalisoidaan alipalkkaus, annetaan ammattiliitoille kanneoikeus ja tiukennetaan tilaajavastuuta koko alihankintaketjussa.

SDP:n poliittisen ohjelman vahva viesti on se, että SDP on järjestäytyneen yhteiskunnan puolella – me emme hyväksy rinnakkaisyhteiskuntien syntymistä. Suomessa kukaan ei ole yhteisten sääntöjen yläpuolella, mutta ei myöskään alapuolella.

Puolustamme järjestäytyneitä työmarkkinoita ja teemme kaikkemme vahvistaaksemme arjen turvallisuutta.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että järjestäytyneen rikollisuuden, katujengien ja äärioikeiston aiheuttamaan sisäisen turvallisuuden ja ihmisten turvallisuudentunteen horjuttamiseen on puututtava määrätietoisesti.

Asetetaan kansalliseksi tavoitteeksi, että Suomi on järjestäytyneelle rikollisuudelle Euroopan vaikein toimintaympäristö.

KÄVIMME myös keskustelut Suomen julkisen talouden hoitamisesta, velkajarrusta, rajaturvallisuudesta ja rajaturvallisuuslaista.

Rajaturvallisuuslakiin ja velkajarruun sitoutumisesta ei lopulta äänestetty, vaan sitoutuminen hyväksyttiin yksimielisesti. Velkajarrussa äänestettiin siitä, pitäisikö sitä pyrkiä kehittämään.

Puoluekokous antoi vahvan pohjan kohti tulevaa. Ihmiset haluavat muutoksen siihen suuntaan, johon nykyhallitus on maatamme vienyt jo yli tuhannen päivän ajan.

Selvää on, että Suomen suunta muuttuu vain, jos SDP on reilusti suurin puolue 18.4.2027. Kansan luottamuksen ansaitsemiseksi on tehtävä yhdessä vielä lujasti töitä.