Mikkel Näkkäläjärvi vastaa Kaisa Juuson purkaukseen: ”Seuraukset ovat nyt nähtävissä”

SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi arvostelee sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusoa (ps.).

Juuso hämmästeli eilisessä Facebook-päivityksessään sitä, kuinka hyvinvointialueet ovat lähes kategorisesti laskeneet vanhusten hoivayksiköiden mitoituksen alimpaan mahdolliseen, vaikka palveluntarve edellyttäisi suurempaa mitoitusta.

Näkkäläjärven mukaan tämä on seurausta hallituksen omista päätöksistä.

– Orpon hallitus päätti opposition varoituksista huolimatta säästää vanhustenhoivasta. Nyt sosiaali- ja terveysministeri vaikuttaa yllättyneen siitä, että päätöksellä on myös seurauksia ja alueet ovat todella vähentäneet hoitajien määrää uuden minimin mukaiseksi.

– Talkoovoiminko ministeri ajatteli talousahdingossa olevien hyvinvointialueiden pitävän kiinni korkeammasta hoitajamitoituksesta, Näkkäläjärvi kysyy tiedotteessaan.

SDP:n puoluesihteeri sanoo, että Juuso pyrkii jälleen pesemään kätensä itse hyväksymistään ikävistä päätöksistä vierittämällä vastuun hyvinvointialueille.

– Yksityisen terveydenhuollon katteiden pönkittäminen tehottomin Kela-korvauksin on ollut kautta linjan Orpon hallitukselle tärkeämpää kuin julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen.

– Koko hallitus on antanut hyväksyntänsä tälle linjalle. Seuraukset ovat nyt nähtävissä siinä, että monessa paikassa vanhustenhoivassa on aiempaa vähemmän työntekijöitä, mikä vaikuttaa väistämättä hoivan laatuun.

Näkkäläjärvi kannustaa sosiaali- ja terveysministeriä toimimaan asian eteen hallituksessa, jos hän haluaa vanhustenhoivaan enemmän työntekijöitä.

-Hyvinvointialueita ja niiden työntekijöitä syyllistämällä ratkaisua ei löydy.