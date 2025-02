Miksi kulutuskysyntäkriisi ei hetkauta, PAMin Rönni-Sällinen ihmettelee – ”Palkankorotusten merkitys ostovoiman kannalta jää paitsioon”

Kaupan alan työriitaan ei syntynyt sopua tiistaina, lakot jatkuvat ja sovitteluun palataan perjantaina. Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen ihmettelee viennin kustannuskilpailukyvyn ympärille jämähtänyttä keskustelua palkankorotuksista. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Se tässä ihmetyttää, kuinka teollisuusvetoista tämä keskustelu edelleen on – etenkin, kun meillä ei nyt ole mitään kustannuskilpailukykykriisiä todellakaan, vaan se on erittäin hyvällä tasolla. Miksi sitä tuijotetaan hirvittävän tarkkaan, eikä olla huolissaan ostovoimakysymyksestä. Palkankorotusten merkitys ostovoiman kannalta jää edelleen kauhean paitsioon, Rönni-Sällinen sanoo Demokraatille.

Palvelualojen ammattiliitto PAM, kuten myös muut SAK:n liitot, on kertonut tavoittelevansa kahden vuoden aikana kymmenen prosentin palkankorotuksia. Perusteluksi on nostettu työntekijöiden heikentyneen ostovoiman vahvistaminen.

Rönni-Sällinen kiteyttää, että palkankorotusten riittävä taso on tärkeä siksi, että kulutuskysyntä saadaan liikkeelle. Hän muistuttaa, että etenkin matalapalkka-alojen työntekijöillä kaikki raha, mitä palkkana tilille tulee, usein menee kaikki kulutukseen.

– Se menee suoraan kiertoon ja siinä mielessä hyödyttää kansantaloutta. Kaikkien muidenkin saamat palkankorotukset hyödyttävät erityisesti palvelualoilla, koska nythän meillä on kulutuskysyntäkriisi siinä mielessä, että ihmiset eivät kuluta.

Rönni-Sällinen kuvaa, että osalla ei ole rahaa kuluttaa ja ne, joilla ehkä olisikin, pitävät kukkaronnyörejään kireällä. Siihen vaikuttaa hänen mukaansa kriisitunnelma, jota ruokkivat puheet leikkauspolitiikasta ja säästämisestä.

– Palvelualojen kannalta olisi erittäin tärkeää, että saataisiin Suomeen ylipäätään sellaiset kunnolliset palkankorotukset, että ihmiset näkisivät vähän pidemmälle tulevaisuuteen ja uskaltaisivat ostaa normaalisti sitä, mitä olivat suunnitelleet. Säästömentaliteetti kuihduttaa palvelualat. Tämä pyörä pitäisi saada kokonaan käännettyä.

TES-NEUVOTTELUJEN tilannetta Rönni-Sällinen ei ryhdy yksityiskohtaisesti perkaamaan kesken sovittelun, mutta kiteyttää, että kiistakysymyksissä ei ole tapahtunut mitään varsinaisia edistysaskelia.

Teknologiateollisuuden työriitaa sovitellaan myös parhaillaan ja Rönni-Sällinen toteaa, että vaikkei sitä työnantaja suoraan sano, niin kaikissa pöydissä odotetaan niin sanottua viennin päänavausta.

– Ainakin vaikuttaa siltä, että ei tuo lähde kunnolla aukeamaan niin kauan kuin siellä ei ole avausta.

Kuinka todennäköisenä pidät sitä, että päänavauksen jälkeen muiden liittojen olisi mahdollista päästä samoihin palkankorotuksiin?

– Ei se mikään automaatio ole, kyllä siihen varmasti jokainen joutuu sitten mahdollisesti omat kamppailunsa käymään. Mehän lähdemme siitä, että se sama pitäisi kaikille tulla.

PAM on kertonut tes-tavoitteikseen myös parantaa osa-aikatyöntekijöiden asemaa, lisätä kokoaikatyötä, varmistaa irtisanomissuojaa ja lyhentää työaikaa kuormittavina työaikoina tehtävissä töissä.

KAUPAN LIITTO moitti omassa tiedotteessaan sunnuntaina, että PAM on esittänyt korkean palkankorotuksen lisäksi ”lukuisia työnantajan kustannuksia kasvattavia muutoksia työehtosopimukseen”. Kaupan liiton mukaan PAM on lisäksi ”vaatinut huomattavia muutoksia työehtosopimusteksteihin vedoten keskeneräisiin lainsäädäntöprosesseihin ja omiin tulkintoihinsa näistä”.

Mistä näissä moitteissa on kyse? Annika Rönni-Sällinen arvelee, että viimeksi mainitulla tarkoitetaan PAMin vaatimuksia irtisanomissuojan varmistamiseksi. Eduskunnassa on meneillään lainsäädäntöprosessi, jonka jälkeen irtisanomiseen ei enää tarvittaisi painavaa syytä, vaan pelkkä asiallinen syy riittäisi.

– Kyllä me siinä mielessä olemme esittäneet oman tulkintamme tulevasta lainsäädännöstä, että koska Suomen hallituksen tavoitteena on ollut heikentää irtisanomissuojaa, niin kyllä me otamme sen totena mekkoon, että se sieltä tulee.

– Me olemme vaatineet irtisanomissuojan kirjaamista työehtosopimuksiin. Mielestämme työntekijöitä ei pitäisi voida irtisanoa nykyistä helpommin.

Rönni-Sällinen huomauttaa, että osalla liitoista esimerkiksi teollisuudessa on työehtosopimuksissa kirjauksia irtisanomissuojasta. Palvelualoilla ei ole.

– Käsityksemme mukaan nämä tulossa olevat lakimuutokset eivät koske silloin kaikkia, kun taas meidän jäsenemme ovat sitten tämän tulevan heikomman irtisanomissuojan piirissä.

PAM on myös pitänyt tes-neuvotteluissa esillä haluaan korjata osa-aikaisten työntekijöiden ylityökorvaukset EU-tuomioistuimen taannoisen tuomion mukaiseen kuntoon.

KAUPAN LIITTO nostaa tiedotteessaan esiin myös tiiviin yhteistyön, jota se PAMin kanssa on tehnyt myyjien palkkausjärjestelmän uudistamiseksi. Kaupan liiton mukaan tämä on ollut alusta asti liittojen tärkeä yhteinen tavoite, ja viimeiset avoinna olleet kysymykset on saatu neuvotteluissa ratkaistua.

– Nyt valitettavasti alan palkkauksen eteen tehty suuri uudistustyö uhkaa jäädä lakkojen ja PAMin massiivisten uusien tes-tekstivaatimusten jalkoihin, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala sanoo tiedotteessa.

Rönni-Sällinen allekirjoittaa sen, että yhteistyötä palkkausjärjestelmän uudistamiseksi on tehty. Hän kuitenkin painottaa, ettei ainakaan PAM ole sitä nyt millään muotoa romuttamassa tai vesittämässä.

– Meidän näkemyksemme mukaan se kyllä sitten aikanaan, kun joskus sopimukseen päästään, sieltä tulee. Tämä on Kaupan liitolta ehkä tämmöinen peitelty uhkaus, että kun te kerran lakkoilette, niin ei sitten tehdä tätä uudistusta. Tältä se minusta hieman kuulostaa.