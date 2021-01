Miksi lasten harrastustoimintaa rajoitetaan? – näin HUS-lääkäri perustelee

Tähän mennessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella on annettu noin 17 000 koronarokotetta, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi tänään HUSin koronavirusinfossa. Johannes Ijäs Demokraatti

Ensi viikolla alkavat samalla myös tehosterokotukset eli rokotetut saavat toisen annoksen.

HUSin alueelle on tällä hetkellä suunnitteilla noin 12 000–13 000 rokotusta per viikko. Rokotteiden saatavuus vaikuttaa tilanteeseen. Mäkijärven mukaan saatavuus saattaa jopa tilapäisesti heikentyä, mikäli on toimitusvaikeuksia.

Joulukuun alussa on päätetty, että Uudenmaan alueelle hankitaan yhteinen ajanvarausjärjestelmä koronavirusrokotuksiin. Sen nettisivustosta vastaa HUS. On tarkoitus, että tammikuun loppuun mennessä järjestelmä laajenee väestön ajanvarauksiin. Lisäksi alueen kunnat järjestävät puhelinpalvelun rokotusajanvarauksia varten.

HUSi diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen on väläyttänyt Uudenmaan rokottamista ennen muuta maata.

– Se on mielenkiintoinen ajatus ja sillekin on löydettävissä perusteita, Markku Mäkijärvi kommentoi.

Mäkijärven mukaan kuitenkin nykyinen rokotusjärjestys on oikea ja perusteltu.

HUSin apulaisylilääkäriltä Eeva Ruotsalaiselta kysyttiin perusteluja lasten harrastustoiminnan rajoittamiselle pääkaupunkiseudulla. Tänään kuultiin pääkaupunkiseudun koronaryhmän jatkavan tiukkoja rajoituksia, joskin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) tuntui vastuuttavan päätöksestä maamme hallitusta.

Ruotsalainen totesi, että marraskuun lopulla ja sitä ennen oli hyvin paljon harrastustoimintaan liittyvien aikuisten ja yläkouluikäisten joukkoaltistumisia. Kaikilla ikäryhmillä oli myös jatkotartuntoja harrastuksissa. Sittemmin harrastustoiminnan rajoittaminen julkisella puolella on Ruotsalaisen mukaan selvästi vähentänyt joukkoaltistumisia sekä myös jatkotartuntoja.

– Se on käynyt seuranta-ajan aikana ilman muuta selväksi. Sen lisäksi meillä joukkoaltistumisia tapahtuu tällä hetkellä eniten peruskouluissa. Toki jatkotartunnat ovat olleet vähäisempiä. Lasten harrastustoiminnan vaikuttaminen joukkoaltistumisiin on vähentynyt huomattavasti, kun harrastustoimintaa rajoitettiin, Ruotsalainen sanoi.