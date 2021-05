Miksi syytön ihminen tunnustaisi? – Oikeuspsykologi listaa Viking Sally -oikeudenkäyntiin antamassaan lausunnossa syyt

Heinäkuussa 1987 tapahtunutta veritekoa on käsitelty oikeudessa tällä viikolla. Viisikymppinen tanskalaismies kiistää syytteen kokonaisuudessaan.

Risteilyalus Viking Sallylla yli 30 vuotta sitten tapahtuneen henkirikoksen oikeudenkäynnissä keskeisessä osassa ovat olleet syytetyn tanskalaismiehen raskauttavat puheet omasta syyllisyydestään.

Mies on kertonut useille ihmisille tappaneensa ihmisiä, ja viitannut vuoden 1987 laivamatkan tapahtumiin. Suomalaispoliisin mukaan mies uskoutui vuonna 2016 hänelle jopa tekovälineestä ja siitä, kuinka oli vähällä tulla nähdyksi.

Tanskalaismiehen puolustus kiistää, että kyseessä olisi ollut tunnustus. Puolustuksen mukaan henkirikoksesta puhumisella on ollut tarkoitus parantaa asemia vankiyhteisössä sekä testata ja pelotella ihmisiä.

Puolustuksen pyynnöstä oikeuspsykologi ja oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman antoi oikeudelle lausunnon siitä, miksi ihmiset tekevät tunnustuksia rikoksista, joita he eivät ole tehneet. Lausunnon mukaan vääriä tunnustuksia on tutkittu paljon, ja syitä niille on useita.