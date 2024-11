Millaista “unelmatiimiä” Trump on kasaamassa? – Muskin rooli on vielä hämärän peitossa

Yhdysvaltain presidentinvaalien alla puhuttiin paljon siitä, että toisella virkakaudellaan Donald Trump pystyisi kasaamaan paljon toimintavalmiimman ja tehokkaamman hallinnon kuin ensimmäisellä kerralla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vuoden 2016 vaalivoitto tuli yllätyksenä luultavasti Trumpille itselleenkin, ja politiikan ulkopuolelta tulleena hänen hallintonsa oli täynnä perinteisen republikaanieliitin jäseniä, jotka pyrkivät hillitsemään ja ohjailemaan arvaamatonta presidenttiä.

Nyt tilanne on toinen. Republikaanipuolue on Trumpin hallussa, ja hän voi täyttää hallintonsa omilla luotetuillaan.

- Hänelle lojaliteetti on aina ollut sellainen, minkä pohjalta hän arvostaa ihmisiä. Tai ainakin, miten hän näkee heidän lojaliteettinsa. Sellaiset ihmiset, jotka ovat olleet hänen mukanaan pidempään, varmasti tulevat näkymään tuossa hallinnossakin, sanoo tutkijatohtori Pekka Kolehmainen Turun yliopiston John Morton -keskuksesta STT:lle.

Merkittävä osa Trumpin ensimmäisen hallinnon jäsenistä ei tule palaamaan tammikuussa 2025 alkavalla toisella kaudella. Monet heistä olivat silloisen republikaanipuolueen valintoja eivätkä kuulu enää nykyisen trumpilaisen liikkeen ytimeen. Toiset taas saivat hallinnosta kenkää, jos Trump koki, etteivät he olleet hänelle riittävän lojaaleja. Vaihtuvuus Trumpin ensimmäisen hallinnon aikana oli suurta.

JOTKUT OVAT kuitenkin pysyneet Trumpin rinnalla vuosien ajan. Trumpin pitkäaikaisiin luottomiehiin kuuluu esimerkiksi Stephen Miller, joka oli Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella hänen neuvonantajansa ja puheenkirjoittajansa. Millerillä on yhä tärkeä rooli Trumpin taustajoukoissa, ja hänelle löytynee rooli tulevasta hallinnosta.

Trumpin tytär Ivanka Trump ja tämän puoliso Jared Kushner toimivat neuvonantajina Trumpin ensimmäisellä kaudella, mutta eivät aio olla mukana toisessa hallinnossa.

Trumpin esikoisella Donald Trump jr:lla sen sijaan on tärkeä rooli vallansiirtymätiimin vetäjänä. Trump jr on kertonut aikovansa estää sellaisten henkilöiden nimittämisen hallintoon, jotka eivät todellisuudessa tue hänen isäänsä.

AINOA ETUKÄTEEN varma rooli Trumpin hallinnossa on J.D. Vancella, josta tulee varapresidentti. Yhdysvalloissa varapresidentin rooli on varsin väljästi määritelty, ja aseman merkittävyys ja näkyvyys vaihtelevat hallinnosta ja henkilöstä riippuen.

Vancella on työuransa kautta yhteyksiä Piilaakson teknologiamaailmaan, mutta toisaalta hän on poliitikkona luonut imagoa työväenluokan puolestapuhujana. Hänellä on siis mahdollisuuksia moniin erilaisiin rooleihin hallinnossa.

Koska Trump ei voi pyrkiä presidentiksi enää 2028, Vance on tällä hetkellä ennakkosuosikki republikaanien ehdokkaaksi noissa vaaleissa. Se voi myös vaikuttaa hänen toimintaansa Trumpin Valkoisessa talossa. Vance kasvatti vaalikampanjan aikana suosiotaan Trumpin rivikannattajien keskuudessa.

- Heidän parissaan Vance nauttii juurikin sellaista manttelinperijän suosiota tällä hetkellä. He näkevät, että siinä on sellainen looginen jatkumo, Kolehmainen kertoo.

- Toki tällaisten henkilöiden kanssa on aina mahdollista, että tulee egoristiriitaa tai jotain tällaista. Mitä tahansa voi vielä tapahtua ennen kuin seuraavaa kautta aletaan pohtia. Vance voi olla siinä kohtaa jo ihan täysin menettänyt roolinsa. Tai sitten hän pysyy edelleen selkeänä manttelinperijänä.

TRUMPIN hallinnosta löytynee jonkinlainen rooli myös maailman rikkaimmalle miehelle Elon Muskille. Teslan ja SpaceX:n omistaja ryhtyi Trumpin avoimeksi kannattajaksi heinäkuussa ja kampanjoi sen jälkeen ahkerasti hänen puolestaan omistamassaan viestipalvelu X:ssä.

Musk ja Trump ovat molemmat viestineet, että Muskilla voisi olla rooli jonkinlaisena sääntelyn purkamisen ja valtion menoleikkausten vastuuhenkilönä.

- Tuskin hän mitään varsinaista ministerivirkaa olisi haluamassakaan. Pikemminkin oletan, että hän olisi neuvonantajaroolissa ja saisi ehkä siellä jonkun niin sanotun tsaarin tehtävän leiviskäkseen. Sitä kautta hän pystyisi ohjaamaan Trumpin hallinnon toimintaa nimenomaan Trumpin myötävaikutuksella, Kolehmainen arvioi.

Vihiä Muskin vahvasta vaikutusvallasta nähtiin keskiviikkona, kun Trump piti voitonpuheensa kannattajilleen vaalituloksen selvittyä. Trump käytti 25 minuutin puheestaan lähes neljä minuuttia Muskin ylistämiseen. Hän kutsui Muskia muun muassa “superneroksi”, ja sanoi että “tähti on syntynyt: Elon”.

KOLEHMAINEN pitää mahdollisena, että Trumpin ja Muskin sukset menevät ristiin, jos presidentti kokee että Musk jättää häntä varjoonsa.

Kolehmainen katsoo, että Muskin Trump-kannatuksessa on sekä aitoa ideologiaa että oman edun laskelmointia. Se voidaan nähdä osana laajempaa ilmiötä, jossa perinteisesti liberaalin Piilaakson teknologiayhtiöiden johtajista moni on siirtynyt tukemaan republikaaneja.

- Näillä tahoilla on ollut pitkäaikainen kääntymä kohti oikeistoa ja sellaista yhteiskuntarakennetta, jossa he saisivat toimia mahdollisimman kahleista vapautettuina toimijoina. Tällainen leikkausajattelu on se, mihin Musk on sitä kanavoinut. Hän näkee itsensä nerona, joka pystyy sen tekemään siitä vain.

HIEMAN samankaltaista epämuodollista roolia kaavaillaan myös Robert F. Kennedy jr:lle. Alun perin sitoutumattomana presidenttiehdokkaana vaaleihin lähtenyt Kennedy luopui presidenttikisasta syyskuussa ja asettui tukemaan Trumpia. Kennedylle Trump haluaisi jonkinlaisen terveysasioihin liittyvän roolin.

Kennedy on esimerkiksi puhunut, että Trumpin hallinnon aikana lopetettaisiin fluoridin lisääminen juomaveteen. Hänet tunnetaan rokotevastaisuudestaan ja muista omintakeisista terveysnäkemyksistään. Rajummillaan Kennedy voisi jopa edistää joidenkin rokotteiden myyntiluvan perumista.

Kolehmaisen mukaan Kennedyn nimitys viralliseen rooliin voisi kohdata vastustusta senaatissa, jonka täytyy hyväksyä kaikki varsinaiset virkanimitykset.

TRUMPIN HALLINTOON tulee luultavasti myös ihmisiä, jotka ovat olleet laatimassa Project 2025:tä, konservatiivisen ajatuspajan laatimaa kohuttua suunnitelmaa Trumpin toiselle kaudelle. Project 2025 peräänkuuluttaa muun muassa virkakoneiston täyttämistä konservatiivisilla lojalisteilla, opetusministeriön lakkauttamista ja liittovaltion hallinnon keskittämistä entistä vahvemmin presidentin alaisuuteen.

Vaikka Trump itse pyrki tekemään siihen pesäeroa kampanjansa aikana, Kolehmainen uskoo, että monet osat Project 2025:stä voivat toteutua.

- Project 2025:n sisältöhän on pitkälti täysin yhtenevä sen kanssa, mitä Trump itse haluaa tehdä. Suurin kysymys ohjelman toimeenpanemisessa on se, onko Trump niin ärsyyntynyt siitä, kun ohjelmasta tuli niin iso haloo tässä vuoden aikana. Sitä ei pidetty hiljaisena taustatietona, vaan se tehtiin noin julkisesti.

- Mutta on ihan mahdollista, että hänen taustajoukoissaan sitä saatettaisiin käyttää sapluunana, vaikka sitä ei virallisesti lähdettäisikään toteuttamaan.

Kolehmainen ei kuitenkaan usko, että Project 2025:n taustapirut tai kukaan mukaan pystyy ohjailemaan Trumpia tämän oman tahdon vastaisesti.

- Hän on kuitenkin sen verran egoistinen ja ennalta-arvaamaton, että ehkä ihan täyttä manipulaatiota ei ole mahdollistakaan tehdä.

Anssi Rulamo / STT