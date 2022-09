Millariikka Rytkönen reagoi heti: ”Seuraukset ovat tuhoisat”

Hoitajaliittojen puheenjohtajat ovat reagoineet Twitterissä potilasturvallisuuslain hyväksymiseen tänään eduskunnassa äänin 109-38.. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen tviittaa, että ”hoitajat eivät unohda tätä koskaan”.

”Pakkotyölaki jättää syvät haavat. Seuraukset ovat tuhoisat”, hän sanoo

”Mielenkiinnolla seurasin äänestystä pakkolaista. No läpi meni. Mutta hoitajapulaa se ei poistanut. Mites työrauha? 80% voisi olla lakossa, eikä mitään tapahtuisi?” kirjoittaa puolestaan Superin puheenjohtaja Silja Paavola.

Tehy on julkaissut myös tiedotteen potilasturvallisuuslain säätämisen jälkeen.

”Olen surullinen, vihainen ja pettynyt. Tuntuu siltä, että valtiojohto ei nyt ymmärrä kaikkia seurauksia. Hoitajat eivät unohda. Osa heistä on jo äänestänyt jaloillaan ja sitä kehitystä voi olla vaikea saada pysähtymään, vaikka hoitajia tyydyttävä palkkaratkaisu ennemmin tai myöhemmin syntyykin, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo tiedotteessa.

Siinä todetaan myös, että eduskuntatalon portailla viime perjantaina vihreiden, vasemmistoliiton, perussuomalaisten ja sosialidemokraattien edustajat sanoivat mieltä ilmaisemaan tulleille hoitajille, että rahoitus hoitajien palkkojen korjaamiseen kyllä löytyy, kunhan vain sopimus syntyy.

”Rahoitus siis on, miksi sopimusta ei sitten synny? Pallo pyörii koko ajan takaisin KT:n (Kunta ja hyvinvointialuetyönantajat) suuntaan. KT:n ylimmän päättävän elimen valtuuskunnan puoluejako on sellainen, että nuo samat edellä mainitut puolueet voisivat valtuuskunnassa päättää hoitajien palkankorotukset turvaavasta ratkaisusta. Miksi ihmeessä näin ei ole toimittu ja hoidettu aikaa sitten asia pois päiväjärjestyksestä? Hoitajapula on kuitenkin pakko ratkaista”, Rytkönen jatkaa.