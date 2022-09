Ministeri Lindén kiittelee käräjäoikeuden päätöstä erittäin hyväksi – ”Minun mielestäni tämä lainsäädäntö tarvitaan”

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) pitää Helsingin käräjäoikeuden turvaamispäätöstä tehohoidon hoitajalakkoja koskien erittäin hyvänä. Simo Alastalo Demokraatti

– Se oli minusta erittäin hyvä käräjäoikeuden päätös. Näin oletinkin, että tulee tapahtumaan, Lindén kommentoi eduskunnassa.

Lähetekeskusteluun keskiviikkona etenevää potilasturvalakia päätökset eivät Lindénin mukaan vesitä.

– Minun mielestäni tämä lainsäädäntö tarvitaan, koska nämä käräjäoikeuden päätökset ovat aina sidoksissa yhteen aikaan ja paikkaan. Lainsäädännössä on kyse enemmän siitä miten yleisesti voidaan potilaiden henki ja terveys turvata työtaistelun oloissa, joka on keväältä asti jatkunut saaden erilaisia muotoja eri vaiheissa.

LINDÉNIN MUKAAN potilasturvallisuuslaissa ei ole kyse työtaistelujen kieltämisestä.

– Se on laki, joka varmistaa sen, että työtaistelujen oloissakin voidaan saada riittävästi suojelutyötä. Ja hallituksella on aina vastuu potilaiden hengestä ja terveydestä Suomessa. Lakia pitää edistää mutta varmasti näillä päätöksillä on nyt jonkun näköinen vaikutus ehkä johonkin pykälään.

Käräjäoikeuden ratkaisusta tehdään ministerin mukaan seuraavaksi oikeudellinen arvio oikeusministeriön ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Aikataulupaine lain osalta on käräjäoikeuden ratkaisun ansiosta jatkossa helpompi.

– Tiistaina eikä maanantaina ei ole alkamassa työtaistelu. Niin valtavan hektinen paine ei ole kuin vielä eilen, kun ei ollut näitä päätöksiä.

Eduskunta keskustelee parhaillaan potilasturvalaista.