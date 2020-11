Ministeri Lintilä: Energiaviraston selvitys auttaa suitsimaan sähkön siirtohintojen korotuksia

Energiavirasto arvioi, että sähkön siirtoyhtiöiden valvonnassa tärkeimpiin kehittämiskohtiin kuuluu muun muassa tuottopohjassa käytettyjen yksikköhintojen päivittäminen. Viraston selvityksen mukaan toinen tavoite on kohtuullisen tuottoasteen tason määrittäminen ja kolmas toimitusvarmuuskannustimen luominen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yksikköhintojen päivittäminen pienentäisi yhtiöiden tuottopohjaa. Kohtuullisen tuottoasteen päivittäminen puolestaan alentaisi tuottoprosenttia. Siirtoyhtiöitä on arvosteltu kohtuuttomista hintojen korotuksista.

– Erittäin myönteinen asia on, että Energiavirasto on ilmaissut valmiutensa tehdä muutoksia verkkoyhtiöiden valvontamalliin. Tämä on hyvä avaus heidän puoleltaan, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Hallitus on antamassa eduskunnalle esityksen sähkömarkkinalain muuttamisesta. Energiavirasto on laatinut työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä lainsäädäntötyön taustaksi selvityksen sähkön jakeluverkkotoiminnan valvonnasta.

– Koska siinä on tuottopohjan ja tuottoprosentin alentaminen sekä toimitusvarmuus, niin näiden yhteissummana tulemme pääsemään siihen, että saamme korotuksia kuriin, Lintilä arvioi.

Hänen mukaansa eduskunnalle annettavan esityksen loppuhionta on käynnissä. Kun laki astuu voimaan, Energiavirasto voi tehdä muutoksia valvontamenetelmiinsä.

Lakiesityksen keskeisenä tavoitteena on antaa Energiavirastolle uusia työkaluja, joiden avulla voidaan vaikuttaa siirtohintojen kehitykseen vaarantamatta modernin yhteiskunnan edellyttämien toimitusvarmojen ja älykkäiden sähköverkkojen kehittämistä.

Toimitusvarmuus on parantunut

Energiavirasto torjuu kuitenkin sähkön siirtohintoja koskevan kritiikin. Viraston mukaan kritiikki ei anna oikeata kuvaa hintojen valvonnasta, vaan valvonta on toiminut varsin hyvin.

– Siirtohintojen nousu on ollut toimitusvarmuutta koskevien parannusten valitettava, mutta välttämätön seuraus, sanoo Energiaviraston ylijohtaja Simo Nurmi.

Kritiikin mukaan sähkönsiirtoyhtiöt ovat keränneet kohtuuttomia voittoja toimitusvarmuuden varjolla.

Nurmen mukaan sähkön jakeluverkkojen toimitusvarmuus on parantunut Suomessa viime vuosina merkittävästi. Hän huomauttaa, että kriitikkojen esittämät vaihtoehdot eivät pääsääntöisesti toimisi tarkoituksenmukaisesti.

– Pitkällä tähtäimellä niiden ohjausvaikutukset voisivat johtaa siirtohintojen nousuun, toimitusvarmuuden heikentymiseen tai verkkoyhtiöiden toimintaedellytysten vaarantumiseen, Nurmi arvioi.

Kotitalouksien verottomat ja inflaatiokorjatut siirtohinnat ovat nousseet noin 30 prosenttia vuosien 2010 ja 2019 välillä. Viime vuonna suomalaisen kotitalouden maksama siirtohinta oli hieman eurooppalaisen keskiarvon yläpuolella.

STT–Antti Autio