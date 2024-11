Ministeri lupasi liittää Länsirannan siirtokunnat Israeliin – uskoo Trumpin tukevan

Israelin äärioikeistolainen valtiovarainministeri Bezalel Smotrich lupasi maanantaina, että israelilaiset siirtokunnat miehitetyllä Länsirannalla annektoidaan ensi vuonna. Hän puhui asiasta maan parlamentissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Annektoimisella tarkoitetaan jonkin alueen liittämistä laittomasti toisen valtion hallintaan.

Smotrich sanoi määränneensä, että valmistelut “suvereniteetin soveltamiseksi” alueella käynnistetään.

Viestipalvelu X:ssä hän taas sanoi vuoden 2025 olevan “Juudean ja Samarian suvereniteetin vuosi”, käyttäen Länsirannasta Israelin suosimaa, raamatullista nimeä.

Smotrich myös onnitteli Donald Trumpia presidentinvaalien voitosta ja sanoi voiton tuovan tärkeän mahdollisuuden myös Israelin valtiolle.

- Minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö presidentti Trump, joka osoitti rohkeutta ja päättäväisyyttä päätöksissään ensimmäisen kautensa aikana, tukisi Israelia tässä asiassa, hän sanoi al-Jazeeran mukaan.

TRUMPIN edellisessä hallinnossa työskennelleet ovat kuitenkin varoittaneet israelilaisministereitä olettamasta, että Trump tukee Länsirannan liittämistä Israeliin toisella kaudellaan, lähteet kertoivat israelilaislehti Times of Israelille.

Al-Jazeeran mukaan palestiinalaisten presidentin Mahmoud Abbasin tiedottaja Nabil Abu Rudeineh sanoi israelilaisministerin lausuntojen vahvistavan, että Israelin hallitus aikoo liittää miehitetyn Länsirannan itseensä kansainvälisen oikeuden vastaisesti.

Israelin tuore ulkoministeri Gideon Saar sanoi, ettei hallitus ole tehnyt asiassa päätöstä.

- Edellisen kerran keskustelimme aiheesta presidentti Trumpin ensimmäisellä kaudella, hän sanoi.

ENSIMMÄISELLÄ presidenttikaudellaan Trump muun muassa tunnusti Israelin suvereniteetin miehitetyillä Golanin kukkuloilla. Smotrichin mukaan Israel oli lähellä “suvereniteetin soveltamista” Länsirannalla Trumpin ensimmäisellä kaudella.

- Nyt on aika tehdä se, hän jatkoi.

Israel miehitti Länsirannan ja Itä-Jerusalemin vuoden 1967 sodassa. Se hallitsee 60:tä prosenttia Länsirannasta. Loppua 40:tä prosenttia (niin sanottuja A- ja B-alueita) hallitsee palestiinalaishallinto joko yksin tai Israelin armeijan rinnalla.

Miehityksen aikana Israel on perustanut palestiinalaisalueille siirtokuntia, jotka ovat kansainvälisen oikeuden mukaan laittomia.

LÄNSIRANNALLA asuu kolme miljoonaa palestiinalaista ja noin puoli miljoonaa israelilaista, jotka asuvat siirtokunnissa. Palestiinalaiset pitävät aluetta osana tulevaa itsenäistä valtiotaan.

Washington Postin mukaan Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun hallitus on kahden viime vuoden aikana dramaattisesti laajentanut Israelin jalansijaa Länsirannalla. Netanjahun hallinto on lehden mukaan muun muassa hyväksynyt strategisia maan takavarikkoja sekä lisännyt palestiinalaisten omaisuuden tuhoamista. Lisäksi siirtokuntalaisten väkivalta palestiinalaisia kohtaan on yleistynyt.

YK:n alainen Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) antoi viime kesäkuussa lausunnon, jonka mukaan Israelin vuosikymmeniä jatkuneen palestiinalaisalueiden miehityksen tulisi päättyä niin pian kuin mahdollista.