Ministeri Ranne kommentoi Traficomin tarkastusta: ”Jos ongelmia havaitaan, niihin puututaan”

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) sanoo, että Traficomin tekemä tarkastus on osoitus panostuksista, joita tehdään Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala panostaa Itämeren turvallisuuden pitkäjänteiseen parantamiseen yhteistyössä muiden viranomaisten ja rannikkovaltioiden kanssa. Traficomin suorittama satamavaltiotarkastus on tästä konkreettinen esimerkki: jos ongelmia havaitaan, niihin puututaan, Ranne sanoo ministeriön tiedotteessa.

Eagle S -aluksen on arvioitu kuuluvan Venäjän niin sanottuun varjolaivastoon. Se tarkoittaa, että laiva ei kuulu länsimaiden tunnustamien vakuutusten piiriin. Varjolaivasto kuljettaa esimerkiksi öljyä ja auttaa näin Venäjää kiertämään pakotteita.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan Suomi on joulukuun 11. päivästä alkaen pyytänyt vakuutustietoja Itämerellä purjehtivilta säiliöaluksilta. Vakuutuksia kysytään Suomen talousvyöhykkeellä kaikilta Venäjältä tulevilta raakaöljyä ja öljytuotteita kuljettavilta säiliöaluksilta.

PORVOON edustalle ankkuroidusta Eagle S -öljytankkerista löytyi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tarkastuksessa niin vakavia puutteita, että virasto pysäytti aluksen. Tämä tarkoittaa, ettei aluksella saa operoida ennen kuin puutteet on korjattu.

Eagle S -tankkerin epäillään aiheuttaneen Estlink 2 -sähkönsiirtokaapelin ja neljän telekaapelin vaurioitumisen Suomenlahdella joulupäivänä. Keskusrikospoliisi (KRP) tutkii tapausta törkeänä tuhotyönä ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä. Merenkulkujohtaja Sanna Sonninen Traficomista korostaa, että keskiviikkona valmistunut satamavaltiotarkastus on erillään KRP:n rikostutkinnasta.

Satamavaltiotarkastukset muodostavat kansainvälisen valvontajärjestelmän, jossa kukin maa tarkastaa sen satamissa käyviä ulkomaisia aluksia. Sonnisen mukaan Traficom tekee vuosittain noin 300 tarkastusta. Viime vuonna tarkastettiin vajaat 300 eri laivaa.

- Satamavaltio haluaa pitää itsellään oikeuden varmistaa, että sen vesialueilla, väylillä ja satamissa käyvät alukset ovat turvallisia, Sonninen selitti tarkastusten tarkoitusta Traficomin tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

EAGLE S:N tarkastuksessa löytyi yhteensä 32 puutetta.

- (Niistä) kolme on sellaisia, että jokainen niistä erikseen olisi ollut syy aluksen pysäyttämiseen, Sonninen kertoi.

Esimerkiksi navigointilaitteessa havaittu puute tarkoittaa käytännössä sitä, että toinen aluksen tutkista on epäkunnossa.

Pumppuhuoneen tuuletuksessa havaitussa puutteessa taas on kyse miehistölle aiheutuvasta taintumisvaarasta.

- Se on huone, jossa lastipumppuihin liittyvät toiminnot sijaitsevat. Jos tuuletus ei toimi kunnolla, ihminen voi taintua siellä. Tämä voi johtaa hyvinkin vakaviin työturvallisuusasioihin, jos siellä ei ole hyvää valvontaa.

Puutteita havaittiin myös miehistön asuintiloissa ja perehdytyksessä, sähköturvallisuudessa sekä laivan yleisessä ylläpidossa.

Sonnisen mukaan laiva on kuitenkin turvallinen asua.

- Laivalla oli 24 henkilöä, miehistön jäsenet ovat kaikki edelleen siellä.

SEURAAVAKSI aluksen omistajan pitäisi aloittaa tankkerin korjaustyöt.

- Aluksen omistaja ja laiva itse on se, joka edistää tilannetta tästä eteenpäin, eli hankkivat korjaajia ja tekevät suunnitelmia tilanteen korjaamiseksi.

Sonnisen mukaan laiva ei voi jatkaa matkaansa ennen kuin Traficom on tarkastanut, että pysäytykseen johtaneet puutteet on korjattu tai niille on tehty lippuvaltion tekemä korjaussuunnitelma.

Eagle S liikennöi Cookinsaarten lipun alla.

- Me tarkastamme siinä vaiheessa, kun meille ilmoitetaan, että nyt on korjattu tai on sitten korjaussuunnitelma, joka on meidän mielestämme validi. Eli heillä on velvollisuus esitellä meille korjaustoimenpiteet.

Eagle S -tankkerin tarvittavat korjaustoimet voidaan tehdä joko sen nykyisellä paikalla Porvoon edustalla tai jossain muualla, kuten telakalla.

- Yleensä on hyväkin, että alus siirretään esimerkiksi telakalle, jossa korjaus voidaan suorittaa, Sonninen sanoi.

Käytännössä Eagle S ei saa lähteä liikkeelle, sillä KRP on takavarikoinut sen rikosepäilyjen vuoksi. Tämä rajoittaa aluksen liikkumista niin kauan, kun takavarikko on voimassa.

Eetu Halonen, Emmi Tilvis / STT