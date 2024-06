Ministeri Ranne: Teiden korjausvelan kasvu pysähtyy kesällä – “Se fakta on täysin vedenpitävä”

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) julisti torstaina pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen kumipyörähallitukseksi, kun oppositiopuolueet hiillostivat hallitusta kyselytunnilla liikennekysymyksistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Oppositiosta nostettiin toistuvasti esille muun muassa Suomen teiden kunto ja korjausvelka, Turun juna ja nopeusrajoitukset. Lisäksi kysymyksiä esitettiin muun muassa matkapuhelinten kuuluvuudesta VR:n junissa.

Keskustan Pekka Aittakumpu toisti kysymyksessään puolueensa monesti esittämän vaatimuksen siitä, että hallitus luopuisi Helsingin ja Turun välisen rautatieyhteyden parantamisesta ja laittaisi näin säästyviä rahoja teiden kunnon parantamiseen, jotta nopeusrajoitusten alentamiselta voitaisiin välttyä.

Ranne muistutti vastauksessaan, että nopeusrajoitusten mahdollinen alentaminen on tällä hetkellä lausuntokierroksella eikä mitään päätöksiä asiasta ole tehty.

Ranne painotti hallituksen olevan autoilijoiden asialla.

- Tämä hallitus on nimenomaan kumipyörähallitus, ja me teemme kaikkemme sen eteen, että meillä autoilu on sujuvaa ja turvallista, Ranne sanoi.

RANNE sai taustatukea valtiovarainministeri Riikka Purralta (ps.), joka julisti istuvan hallituksen “pitkään aikaan kaikkein autoilumyönteisimmäksi hallitukseksi”.

Kiihkeäksi muodostuneessa liikennekeskustelussa kuultiin runsaasti välihuutoja sekä hallituksen että opposition kansanedustajien keskuudesta.

Oppositiopuolueista kyseenalaistettiin myös Ranteen helmikuussa esittämä lausunto siitä, että tänä kesänä Suomen teiden korjausvelan kasvu pysähtyy.

SDP:n Suna Kymäläinen ihmetteli, pystytäänkö Suomessa tänä kesänä kunnostamaan suunniteltu määrä teitä, kun maanrakennustyön ja teiden päällysteiden hinnat ovat nousseet rajusti.

- Se fakta on täysin vedenpitävä, että korjausvelan kasvu pystytään pysäyttämään tänä kesänä ja nimenomaan sillä 4 000 kilometrillä asvalttia, Ranne vastasi Kymäläisen kysymykseen.

Kymäläinen ei ministerin vastaukseen varauksettomasti luottanut.

- Nyt kun olisi joku faktantarkistaja, hän tokaisi.

Myöhemmin Ranne täsmensi lausuntoaan sanomalla, että teiden korjausvelan kasvu saadaan tänä kesänä pysäytettyä hetkellisesti, mikä nostatti useita välihuutoja istuntosalissa.

- Kuinka pitkä se hetki on? yksi välihuutaja ihmetteli.