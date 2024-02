Ministeri Ranne tunnin junan kohtalosta – “Kaikkia infrahankkeita tarkastellaan nyt tosi kriittisesti”

Länsiradaksi nimensä vaihtaneen Turun tunnin juna -hankkeen toteutuminen on edelleen epäselvää. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) mukaan hallitus on sitoutunut raideprojektiin 460 miljoonalla eurolla mutta kaikkia infrahankkeita tarkastellaan nykyisessä taloustilanteessa uudelleen. Simo Alastalo Demokraatti

– Katsotaan saadaanko EU:sta rahaa ja sen jälkeen ryhdytään miettimään onko tälle edellytyksiä ja kuinka nopeasti edetään. Tietysti on niin, että kaikkia infrahankkeita ja niiden ajoitusta tarkastellaan nyt tosi kriittisesti, Ranne sanoo Demokraatille.

Suurin määrä millä EU voisi rakentamista tukea on 30 prosenttia investoinnin koko kustannuksista.

Eli et voi luvata, että tunnin juna toteutuu?

– Olemme sitoutuneet 460 miljoonaa euroon. Niitä rahoja ei ole vielä olemassa. Etenemme askel kerrallaan. Katsotaan EU-kuvio ensin. Saimme kunnilta sitoumukset, että olemme menossa yhdessä eteenpäin. Neuvottelut jatkuvat ja ne jatkuvat varmasti sen jälkeen, kun tiedämme, että tuleeko EU:sta rahaa.

– Nyt ei voi antaa lupauksia mihinkään suuntaan. Voimme vain todeta, että valtio on sitoutunut 460 miljoonaan ja piste. Katsotaan sitten aikataulut ja muut askel kerrallaan. Jos hanketta ei toteuteta, se ei suoraan säästä yhtään rahaa, koska sitä rahaa ei tällä hetkelläkään ole olemassa. Sitä ei näy tämän vuoden budjetissa eikä todennäköisesti ensi vuodenkaan budjetissa.

RANNE vetoaa valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) esiin nostamaan EU:n alijäämämenettelyyn, johon Suomi saattaa ajautua, jos se ei tosissaan puutu julkisen sektorin velkaantumiseen.

– Kaikki nämä hankkeet, koska myymme ensin omaisuutta, vaikuttavat taseeseen ja lisäävät alijäämää.

Kaikkien ministeriöiden pitää Ranteen mukaan nykytilanteessa tarkastella omia menojaan.

– On aika paljon parempi, että tarkastelemme itse mikä se meidän ydintehtävä on ja mistä on varaa säätää kuin se, että ulkopuolelta tulee punakynä.