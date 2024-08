Ministeri Ranne vakuutti selviytyvänsä kahdesta salkusta – “Meillä on erittäin hyvät koneistot”

Sisäministerin tehtävät puoluetoveriltaan Mari Rantaselta (ps.) neljäksi kuukaudeksi perivä liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne vakuutti selviytyvänsä kahdesta ministerinsalkusta kunnialla. Rantanen vetäytyi ministerin tehtävästä loppuvuodeksi perhesyistä. Demokraatti Demokraatti

– Suomen turvallisuudesta ei tulla joustamaan eikä sitä tulla vaarantamaan missään tilanteessa. Tulen delegoimaan, tulen priorisoimaan tehtäviä ja luotan täysin meidän kaikkien ministeriöiden osaamiseen, siihen viranomaistoimintaan, virkamiestoimintaan ja omiin esikuntiini.

– Tämä on erittäin iso kokonaisuus mutta se hoidetaan yhteistyöllä, Ranne sanoi lehdistötilaisuudessaan perjantaina.

Syksylle aikataulutetut hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa kiristävät lakihankkeet etenevät Ranteen mukaan suunnitellusti. Ranne vahvisti itärajan sulun jatkumisesta samat asiat mitä tasavallan presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) ovat jo sanoneet.

– Tilanne rajalla ei ole muuttunut eikä rajaa olla avaamassa.

SUURIMMAN oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman arvosteli torstaina hallituksen ratkaisua, jossa sisäministerin tehtävä päätettiin hoitaa sivutoimisesti, eikä toimeen etsitty erillistä sijaista samalla tavoin kuin viime kaudella, jolloin Mikko Savola (kesk.) sijaisti puolustusministeri Antti Kaikkosta (kesk.). Lindtman huomautti Suomen turvallisuuden olevan herkässä tilanteessa.

– Minä luotan täysin siihen, että tämä on oikea ratkaisu, joka on tehty. Ja voin vahvistaa sen, että meillä on erittäin hyvät koneistot. Koneistot ovat toiminnassa, turvallisuudesta huolehditaan kaikissa tilanteissa vaikka nyt kapteeni vaihtuu. Tilanne on hyvin vahva sillä tavalla, että meillä on iso verkosto tukenamme.

– Tässä ei ole kyse siitä, että yksin hoitaisin kaikki asiat vaan luotan siihen, että yhteistyössä nämä kyllä hoituvat. Tietenkin on tärkeää, että koska olen ylimmässä johdossa ja vastaan valtavasta kokonaisuudesta, että osaan todella priorisoida ja luottaa, Ranne vastasi kritiikkiin.

Ministerivaihdos tapahtui tasavallan presidentin esittelyssä perjantaina.