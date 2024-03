Ministeri Satonen kiersi hallituspuolueiden kokouksissa selventämässä työmarkkinaturbulenssia

Satonen kommentoi asiaa lyhyesti iltapäivällä eduskunnassa poistuessaan perussuomalaisten ryhmäkokouksesta, mutta kieltäytyi vastaamasta lisäkysymyksiin.

Perussuomalaisten ryhmästä kerrottiin Demokraatille, että tapaaminen koski työmarkkinatilannetta yleisemmin. Satonen itse mainitsi uudistukset.

Tapaamisella ei perussuomalaisten ryhmäkokoukseen osallistuneen kansanedustajan mukaan ollut informaatioarvoa.

ORPON hallitus on antanut eduskunnalle muun muassa työrauhaa ja työttömyysturvaa koskevat esityksensä. Paikallista sopimista koskeva hallituksen esitysluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. SAK on vaatinut hallitusta avaamaan neuvottelut työrauhaa ja paikallista sopimista koskevista uudistuksista.