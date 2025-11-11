Palkittu politiikan aikakauslehti.
11.11.2025 12:48 ・ Päivitetty: 11.11.2025 13:41

Ministeri Valtonen: ”Ymmärrän presidentti Niinistön huolen”

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) Kultaranta-keskusteluissa 16. kesäkuuta.

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Eurooppa on kaiken aikaa ollut avoin keskustelemaan Venäjän kanssa Ukrainan sodan lopettamisesta, mutta ei ole ollut havaittavissa merkkejä siitä, että Venäjä olisi valmis keskustelemaan asiasta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Valtonen kommentoi eduskunnassa toimittajille presidentti Sauli Niinistön puheita siitä, että Euroopan pitäisi käydä myös suoria keskusteluja Venäjän kanssa Ukrainan sodan lopettamiseksi. Niinistö kommentoi asiaa Ylelle maanantaina.

-  Siinä kohtaa, kun Venäjä olisi valmis palaamaan noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja lopettamaan sotansa Ukrainassa – toden totta lopettamaan, ettei käytäisi vain keskusteluja keskustelujen takia – niin kyllähän me olemme kaiken aikaa olleet sille avoimia, Valtonen sanoi.

-  Ymmärrän presidentti Niinistön huolen siitä, että Yhdysvaltain presidentti käy keskusteluja ja me emme käy. Toisaalta me emme ole myöskään millään tavalla havainneet, että Venäjä olisi valmis keskustelemaan toden totta sodan päättämisestä, hän jatkoi.

Valtosen mukaan Eurooppa on Ukrainan sodan aikana noudattanut hyvin yhteistä strategiaa, jonka mukaan se on tukenut Ukrainaa, asettanut pakotteita Venäjälle ja vahvistanut omaa puolustustaan.

-  Tämä on se suunta, jota meidän pitää jatkaa toistaiseksi ainakin. On tärkeää, ettemme lähde sieltä sun täältä mahdollisesti avaamaan jotain keskustelureittejä, vaan että siitäkin sovitaan yhdessä ja koordinoidaan, Valtonen painotti.

JOS keskusteluihin Venäjän kanssa lähdetään, Euroopan on Valtosen mielestä päätettävä etukäteen, mitä keskusteluilla halutaan saada aikaan.

Niinistö piti Ylen haastattelussa tämänhetkistä tilannetta hassunkurisena, kun Eurooppa ei keskustele Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa, mutta rientää kuuntelemaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Putinin kanssa käymien keskustelujen tuloksia peläten samalla, että Euroopasta keskustellaan Euroopan yli.

-  Mielestäni tilanne ei ole hassunkurinen, vaan päinvastoin olen itse asiassa erittäinkin iloinen siitä, että Eurooppa on niin yhtenäinen. Me saimme juuri hienosti yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa hyväksyttyä uusimman, yhdeksännentoista pakotepaketin. Me huomaamme, että Venäjän talous on todella merkittävissä vaikeuksissa, eli pakotteet auttavat, Valtonen sanoi.

Valtosen mukaan Euroopan suunta on oikea, kun pakotteet murentavat Venäjän kykyä käydä sotaa.

-  Kyllä varmaan jossain kohtaa keskusteluiden aika on, mutta silloin meidän pitää tietää, mikä tavoite on. Ja täytyy nähdä myös jonkinlaista valoa Venäjän päästä, Valtonen summasi.

Valtosen mukaan Venäjä ei ole osoittanut minkäänlaista valmiutta vastaantuloon.

-  Eihän presidentti Trumpkaan ole saanut minkäänlaista vastaantuloa Venäjältä.

