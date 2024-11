Ministeriö haluaa ilokaasun imppaajat kuriin – pohtii aineelle myyntirajoituksia

Lainsäädäntöön kaavaillaan kiristyksiä ilokaasun päihdekäyttöön puuttumiseksi. Asiaa on selvitetty syksyn aikana sosiaali- ja terveysministeriössä (STM), ministeriöstä kerrotaan STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ilokaasun käyttäminen päihteenä on viranomaisten mukaan lisääntynyt tänä vuonna. Esimerkiksi viime keväänä asiasta varoittivat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Husin Myrkytystietokeskus, ja ilmiön on havainnut myös Tulli. Käyttäjät ovat erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia.

Ilokaasun luovuttaminen päihtymistarkoitukseen on jo nyt kiellettyä Suomessa, mutta kiellon valvominen on vaikeaa. Ainetta on varsin helppo tilata ulkomaisista verkkokaupoista “kerman vaahdottamiseen”, mihin ilokaasua käytetään elintarvikealalla.

Sääntöjen kiristäminen olisi mahdollista toteuttaa asetusmuutoksella ensi vuoden puolella, arvioi neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta STM:stä. Vaihtoehtoja kiristyksiksi on kartoitettu syksyn aikana.

- Meillä on jo aika selvä näkemys siitä, mikä on paras tapa, Kotovirta sanoo menemättä vielä yksityiskohtiin.

TANSKASSA tuli viime vuonna voimaan useita kiristyksiä ilokaasun käyttöön ja myyntiin. Esimerkiksi ilokaasun hallussapito julkisilla paikoilla ja myyminen alaikäisille on kiellettyä. Lisäksi sen ostamista on rajattu yksityishenkilöillä 17 grammaan päivässä.

Ministeriössä on seurattu tarkkaan Tanskan esimerkkiä.

- Se on heillä tullut voimaan aika äskettäin, mutta he ovat nähneet jo positiivisia vaikutuksia, ihan tällaisilla aika pienillä muutoksilla, Kotovirta sanoo.

Kotovirran mukaan myös Ruotsi on ottamassa mallia Tanskasta. EU-maista myös Ranska on muuttamassa lainsäädäntöään. Suomessa seurataan nyt myös sitä, onko EU-komissiolla tai muilla jäsenmailla huomautettavaa Ranskan ilmoittamiin muutoksiin.

Ilokaasun maahantuonnin täyskielto olisi Kotovirran mukaan vaikeaa, sillä sitä käytetään myös lailliseen tarkoitukseen eli esimerkiksi ravintoloissa kermavaahdon tekemiseen. Maahantuonnin luvanvaraisuus puolestaan lisäisi hallinnollista taakkaa.

- Mutta selvää on, että jotain pitää tehdä, Kotovirta sanoo.

NETTIMYYNTI ja aiempaa suuremmat pakkauskoot ovat Kotovirran mukaan ilokaasun päihdekäytön kasvun taustalla.

Edellisen kerran ilokaasun päihdekäytöstä kohistiin vuoden 2013 tienoilla. Tuolloin Iloiset Keittiöpojat -niminen ilokaasua myynyt yritys näytti kasvavan ja perusti kivijalkakauppoja ympäri Suomea. Tukes epäili isojen kaasumäärien olevan tarkoitettu päihdekäyttöön ja pani nopeasti yrityksen tuotteet myyntikieltoon.

Kotovirran mukaan tuon jälkeen ilokaasu meni pois muodista, mutta alkoi nousta uudelleen ensin Keski-Euroopassa ja nyt Suomessa. Kotovirran mukaan ilmiö näkyy selvästi.

- Ei tarvitse olla ministeriössä töissä, kun näkee lenkkipolkunsa varrella niitä tötteröitä, Kotovirta sanoo.

Hänen mukaansa Suomeen on levinnyt internetin kautta myös keskieurooppalainen muoti, jossa ilokaasua myydään pienten ampullien sijaan suurissa säiliöissä.

STT:n vierailemissa verkkokaupoissa mainostetaan jopa 2 000 gramman ilokaasusäiliöitä. Pienen kapselin tyypillinen paino on noin kahdeksan grammaa.