Ministeriö: Jätelajittelun ja kierrätyksen laiminlyönti kiellettäisiin lailla

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jonka tavoite on edistää jätteen erilliskeräystä ja kierrätystä. Taustalla on lakimuutosta valmistelleen työryhmän mukaan suomalaisten suuri jätemäärä, sen puutteellinen lajittelu ja EU:n jätedirektiivin muutos.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jätelakia ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia. Tiedotteen mukaan pääosa ehdotuksista perustuu kiertotalouslakia valmistelleen työryhmän esittämiin muutoksiin.

Toimista ei ole vielä linjattu hallituksessa poliittisesti, vaan lausuntokierroksella kerätään palautetta työryhmässä ja virkavalmistelussa esitetyistä mahdollisista toimenpiteistä.

Ympäristöministeriö olisi ehdottamassa jätelakiin velvollisuutta lajitella jätteet järjestetyn erilliskeräyksen mukaisesti. Kierrätyskelpoisen jätteen keräys energiajätteenä ja lajittelu energiajätteeseen kiellettäisiin. Lisäksi jätehuollon eri toimijoille säädettäisiin uusia velvollisuuksia neuvoa ja tiedottaa lajittelusta ja keräyksestä.

ESITYKSEN mukaan osa kotitalouksista ja yrityksistä ei lajittele jätteitä lainsäädännön ja määräysten mukaisesti, mikä johtuu ainakin osin tietämättömyydestä.

Esitysluonnoksen mukaan kiinteistön haltijan, kuten asunto-osakeyhtiön, olisi huolehdittava siitä, että jätteen keräyspaikan lajitteluohjeistus on ajantasainen ja että asukkailla on tieto lajittelu- ja keräysjärjestelyistä sekä lajittelun vaikutuksesta jätehuollon kustannuksiin.

Asunto-osakeyhtiöt velvoitettaisiin jakamaan asukkaille kunnalta tai sen jätelaitokselta saatavaa neuvontamateriaalia jätteiden lajittelusta. Velvollisuus koskisi myös hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnan kiinteistöjä.

ESITYKSESSÄ huomautetaan, että kuluttajat eivät välttämättä tiedä oikeudestaan palauttaa myymälään käytöstä poistettuja akkuja- ja paristoja sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ilman velvollisuutta ostaa uutta laitetta tilalle.

Esitysluonnoksen mukaan kaupan olisi selvästi ja näkyvästi osoitettava myyntipisteessään paikka, johon käytöstä poistetut tuotteet voi laittaa. Lisäksi kaupan olisi aktiivisesti tiedotettava kuluttajille tästä mahdollisuudesta. Kuluttajille on annettava myös tietoa tuotteen uudelleenkäyttö- ja korjausmahdollisuuksista.

Myös kunnan olisi lisättävä tiedotus- ja neuvontavelvollisuuttaan jätteistä. Uutta olisi se, että neuvonnassa ja tiedotuksessa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota uudelleenkäytön edistämiseen ja biojätteen erilliskeräyksen lisäämiseen. Lisäksi kunnan olisi varattava riittävä rahoitus neuvontaan ja tiedottamiseen.

TIEDOTTEEN mukaan Suomessa tuotetaan runsaasti jätettä, eikä osaa EU:n lainsäädännössä asetetuista kierrätystavoitteista ole saavutettu.

Esitysluonnokseen sisältyvillä lainmuutoksilla pyritään vastaamaan Euroopan komission yhdyskuntajätteen ja muovipakkausjätteen kierrätystä ja sähkö- ja elektroniikkalaitejätteen keräystä koskeviin rikkomusmenettelyihin tai varhaisvaroituksiin. Osa ehdotetuista muutoksista on esityksen mukaan välttämättömiä EU:n jätedirektiivin muutoksen täytäntöönpanemiseksi.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2027 ja lausuntoaika päättyy kuluvan kuun lopussa.