Kotimaa
5.6.2026 12:39 ・ Päivitetty: 5.6.2026 12:39
Ministeriö: Poikkeuslupia karhun metsästykseen voidaan myöntää jatkossa arviolta 250-300
Maa- ja metsätalousministeriö ei enää rajoita Suomen riistakeskuksen toimivaltaa myöntää kannanhoidollisia poikkeuslupia karhun metsästykseen poronhoitoalueen ulkopuolella, kuten se on aiempina vuosina tehnyt.
Taustalla ovat huolet karhukannan kasvusta ja pyrkimys ennaltaehkäistä ihmisten ja karhujen kohtaamisia.
Riistakeskus voi jatkossa myöntää poikkeuslupia karhun metsästykseen harkintansa mukaan. Hakemusten käsittelyssä ja päätösten teossa otetaan huomioon luontodirektiivin velvoitteet ja korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) oikeuskäytäntö. Uudessa menettelyssä on ratkaisevaa, että toiminta perustuu todettuun alueelliseen ongelmaan ja huolelliseen vaikutusten arviointiin.
Ministeriö arvioi, että Riistakeskuksella olisi päätöksen seurauksena mahdollisuus myöntää elokuussa alkavalle metsästyskaudelle poikkeuslupia noin 250-300 karhun metsästykseen alueille, joilla kärsitään tiheästä karhukannasta johtuvista ongelmista. Luonnonvarakeskus arvioi, että karhuja on syksyllä poronhoitoalueen ulkopuolella 2201-2962. Ministeriön tiedotteen mukaan karhun suotuisa suojelutaso ei vaarantuisi metsästyslupien arvioidulla määrällä.
TAUSTALLA on KHO:n tämänviikkoinen päätös. KHO katsoi, että karhujen kannanhoidollinen metsästys poikkeusluvalla oli perusteltua Joensuun ja Enon riistanhoitoalueilla.
Suomen riistakeskus oli myöntänyt poikkeusluvan 15 karhun tappamiseksi viime elokuun ja lokakuun välillä. Itä-Suomen hallinto-oikeus kuitenkin kumosi karhujen kaatoon myönnetyt poikkeusluvat koko itäisellä kannanhoitoalueella.
KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja katsoi, ettei Riistakeskuksen tekemä poikkeuslupapäätös ollut lainvastainen.
KHO katsoi, että alueella, jonne poikkeuslupa myönnettiin, oli kohonnut riski ihmisten ja karhujen kohtaamisille. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan kyseessä on ennakkopäätös, joka luo selkeän väylän karhun kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamiseksi.
KHO katsoi, ettei kasvaneen karhukannan aiheuttamia riskejä voi ehkäistä tarpeeksi yksittäisiin tapauksiin perustuvilla vahinko- ja turvallisuusperusteisilla poikkeusluvilla.
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