Politiikka
17.4.2026 08:33 ・ Päivitetty: 17.4.2026 08:33
Ministeriö: Turisteille uusi matkailijavero – näin kommentoi Riikka Purra
Matkailijoille aletaan valmistella uutta matkailijaveroa, kertoo valtiovarainministeriö tiedotteessa.
Uusi laki mahdollistaisi kunnille vapaaehtoisen matkailijaveron ja uuden tavan saada lisätuloa.
– Matkailijavero tarjoaisi erityisesti matkailijoiden suosimille kunnille välineen lisätulojen saamiseksi matkailusta. Tavoitteena olisi mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä veromalli, jonka käyttöönotosta kunnat päättävät itse, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo tiedotteessa.
Veron mahdollisesta käyttöönotosta päättäisivät kunnat itsenäisesti.
Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa, ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä.
Jotta eri majoitusmuotoja kohdeltaisiin tasapuolisesti, matkailijavero koskisi sekä kotimaisten että ulkomaisten matkustajien majoittumisia ja kaikkea tilapäistä, maksullista majoitustoimintaa.
