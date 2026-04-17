17.4.2026 08:33 ・ Päivitetty: 17.4.2026 08:33

Ministeriö: Turisteille uusi matkailijavero – näin kommentoi Riikka Purra

Arja Jokiaho

Matkailijoille aletaan valmistella uutta matkailijaveroa, kertoo valtiovarainministeriö tiedotteessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Uusi laki mahdollistaisi kunnille vapaaehtoisen matkailijaveron ja uuden tavan saada lisätuloa.

– Matkailijavero tarjoaisi erityisesti matkailijoiden suosimille kunnille välineen lisätulojen saamiseksi matkailusta. Tavoitteena olisi mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä veromalli, jonka käyttöönotosta kunnat päättävät itse, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo tiedotteessa.

Veron mahdollisesta käyttöönotosta päättäisivät kunnat itsenäisesti.

Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa, ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä.

Jotta eri majoitusmuotoja kohdeltaisiin tasapuolisesti, matkailijavero koskisi sekä kotimaisten että ulkomaisten matkustajien majoittumisia ja kaikkea tilapäistä, maksullista majoitustoimintaa.

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

