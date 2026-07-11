Ministerit rähjäävät toisilleen somessa – lääkekorvausmuutos repii hallitusrintamaa

Lääkekorvausten muutoshanke on saanut hallituksen ministerit riitelemään julkisesti keskenään sosiaalisen median välityksellä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Helsingin Sanomat (HS) uutisoi torstaina, että Kela lopetti heinäkuun alussa tiettyjen kalliiden lääkkeiden, esimerkiksi joidenkin syöpälääkkeiden, korvaamisen tapauksissa, joissa ne annostellaan julkisessa terveydenhuollossa.

Päätöksen vuoksi hoitojen kustannuksia siirtyy talousvaikeuksissa olevien hyvinvointialueiden vastuulle. HS:n mukaan hyvinvointialueille siirtyivät yhteensä arviolta 100 miljoonan euron lääkekustannukset kesken budjettivuotta.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kirjoittaa Facebookissa, että asiakkaiden ei pitäisi joutua pohtimaan hallinnon rakenteita, vaan ohjeistuksen hyvinvointialueille tulisi olla mahdollisimman selvää.

- Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on ministeri Rydmanin alaisuudessa valmisteltu ohjauskirje lääkehoitojen kustannusvastuusta. Ohjauskirje on lähetetty hyvinvointialueille huhtikuussa. Kirjeen taustalla on se, että osa hyvinvointialueista on siirtänyt kustannusvastuuta joistain kalliista lääkkeistä Kelalle, eli laittanut asiakkaat hakemaan lääkkeitä apteekista.

Ikosen mukaan Kela on ohjauskirjeen jälkeen päivittänyt omia linjauksiaan siten, että ne ovat linjassa tämän ohjauskirjeen kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) on eri mieltä.

- Et puhu totta, kuten ehkä tiedätkin. Kela ei ole ”päivittänyt omia linjauksiaan siten, että ne ovat linjassa ohjauskirjeen kanssa”, Rydman kirjoittaa kommentissaan Ikosen julkaisuun.

Rydmanin mukaan Kela on alkuvuodesta valittanut ministeriölle, että hyvinvointialueet laskuttavat Kelaa asioista, jotka kuuluisivat alueiden itsensä maksettaviksi. Seuraavaksi STM muistutti hyvinvointialueita asiasta kirjeellä.

- Tämän jälkeen Kela on yksipuolisesti ja vastoin STM:n toivetta ilmoittanut, että lopettavat määrättyjen korvausten maksamisen.

Rydmanin kommentista uutisoi aiemmin Iltalehti.

MINISTERIÖN osastopäällikön Anna Cantell-Forsbomin mukaan asiassa on kyse siitä, että lääkkeiden maksaja vain vaihtuu Kelan sijaan hyvinvointialueeksi. Cantell-Forsbom kommentoi asiaa Helsingin Sanomille.

HS:n mukaan Cantell-Forsbom sanoo, että käytettäviin lääkkeisiin voi tulla joitain muutoksia. Hän ei kuitenkaan usko, että potilaille tulee suurta vaikutusta.

Cantell-Forsbom sanoo HS:lle, että ohjauskirje tehtiin virkatyönä. Sitä ei siis tehty Rydmanin tai muiden poliitikkojen aloitteesta tai ohjauksessa.

MYÖS KOKOOMUKSEN sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen (kok.) teki aiheesta Facebook-julkaisun. Partasen mukaan STM:n ohjauskirje hyvinvointialueille on valmisteltu Rydmanin vastuulle kuuluvalla osastolla, mutta ilman poliittista ohjausta.

- Käsitykseni on, että ministeri Rydman ei ole antanut poliittista ohjausta tämän ohjauskirjeen valmisteluun, vaan se pohjaa täysin virkanäkemykseen, Partanen kirjoittaa.

Partanen sanoo, että Kela on itsenäisenä viranomaisena tulkinnut lainsäädäntöä eikä ole saanut ministeriöltä ohjausta.

- Linjausmuutokset koskevat vain hyvinvointialueilla annettavaa lääkehoitoa, sillä sairasvakuutuslain mukaan sairausvakuutuksista ei korvata hyvinvointialueen järjestämän sairaanhoidon yhteydessä avovastaanotolla annetusta lääkehoidosta aiheutuneita kustannuksia.

Rydman kirjoitti aiemmin viestipalvelu X:ssä, että hänen alaisuudessaan oleva yksikkö STM:ssä on vain reagoinut siihen, mitä Kelassa on linjattu, ja sekin on Rydmanin mukaan tehty puhtaasti virkamiespohjalta.

UUSI KELAN LINJAUS on herättänyt huolta muun muassa Syöpäjärjestöissä. Potilasjärjestössä pelätään nyt, että mahdollisuus hoitoon riippuu jatkossa aiempaa enemmän potilaan taloudellisesta tilanteesta. Muutos ei koske yksityisessä terveydenhuollossa annettavia hoitoja eikä ennen heinäkuun alkua tehtyjä korvauspäätöksiä.

Oppositiopuolue SDP:n kansanedustajat Krista Kiuru, Suna Kymäläinen ja Aki Lindén kommentoivat yhteisessä tiedotteessa, että STM on osoittanut asiassa huonoa harkintaa. He moittivat myös muutoksen ajoitusta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen pelkää, että ratkaisu uhkaa luoda Suomeen kahdet lääkehoidot: yhdet rikkaille, toiset köyhille.

- Jos hyvinvointialueille siirretään yhtäkkiä valtava määrä kalliita lääkekustannuksia ilman lisärahoitusta, on aivan turha esittää, ettei tällä olisi vaikutuksia potilaisiin, Pekonen sanoo tiedotteessa.