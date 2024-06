Mistä ihmiset tulevat kysymään vaalikentillä? – näin SDP:n eurovaaliehdokkaat kertovat

SDP:n eduskuntaryhmä jalkautui tänään ennen eduskunnan kyselytuntia Helsingin Kampin Narinkkatorille kirittämään SDP:n eurovaaliehdokkaiden eurovaalikampanjaa. Johannes Ijäs Demokraatti

Ryhmäkokous oli pidetty poikkeuksellisesti jo eilen, joten paikalla oli varsin runsaslukuisesti SDP:n edustajia puheenjohtaja Antti Lindtmania ja eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Tytti Tuppuraista myöten keskustelemassa äänestäjien kanssa.

Demokraatti uteli kolmelta SDP:n eurovaaliehdokkaalta, mistä asiasta kansalaiset kysyvät heiltä eniten vaalitapahtumissa.

– Kaikista eniten tullaan kysymään sitä, että no luuletko, että sinä voisit siellä johonkin asioihin vaikuttaa, kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.) kertoo.

Monia kansalaisia käytännössä pohdituttaa, pystyykö yksittäinen meppi käyttämään valtaa EU-koneistossa.

Rantanen sanoo vastaavansa kyselijöille, että totta kai vaikuttamaan pystyy.

– Meillä on loistavia esimerkkejä siitä, kuinka suomalaiset mepit ovat siellä vaikuttavimpien listalla todella hyvillä sijoilla, hän muistuttaa.

– Jos hoidat asioita asiallisesti ja haluat niihin vaikuttaa sekä perehdyt, olen aivan varma siitä, että pystyy vaikuttamaan, Rantanen toteaa.

SDP:n puoluehallituksen jäsen, eurovaaliehdokas Dimitri Qvintus kertoi, että tyypillisin kysymys vaaliteltoilla on, mitä asioita hän ajaa.

– Riippuu vähän, missä päin Suomea on ollut kampanjoimassa, mitkä muut asiat (puhuttavat).

Qvintuksen mukaan Ukraina ja turvallisuus puhuttavat kaikkialla. Myös metsäteema nousee keskusteluissa esiin sekä liikennepolitiikka.

– Jotkut tulevat kysymään myös äärioikeistosta, mutta siitä ehkä vähemmän. Talous kiinnostaa ja kun on paljon puhuttu esimerkiksi puolustusteollisuuden vahvistamisesta tai vihreästä siirtymästä, on haluttu tietää, millä tavalla niitä rahoitettaisiin. Kansalaiset ovat aika hyvin ymmärtäneet, kun olen selittänyt, että kaikki keinot on pidettävä pöydällä, koska haasteet ovat niin suuria.

Eurovaaliehdokas, kansanedustaja Pinja Perholehto toteaa, että itse ehdokkaan ei tarvitse vaalitapahtumissa juurikaan puhua, koska sisäpolitiikan kysymykset kiinnostavat ihmisiä niin paljon. Myös kuunneltavaa siis riittää.

Sisäpoliittisten asioiden ohella Perholehdolta tiedustellaan usein, miksi EU-vaaleissa pitäisi äänestää ja minkä takia EU on tärkeä.

– Se osoittaa aika hyvin sen, että meille politiikan intoilijoille unioni on varmasti läheinen ja ehkä ihan selkeäkin, mutta kyllä se tavallisille suomalaisille on aika kaukainen edelleen.

Perholehto kertoo vastanneensa usein ihmisille, että eurovaaleissa kannattaa äänestää ihan oman etunsa takia.

– Se on yksi peruste (äänestää), kun katsoo Suomen lainsäädäntöä, kuinka iso osa siitä syntyy EU-pohjalle. Toinen peruste näkyy varsinkin työmarkkinatilanteessa. Kyllä viime vuosina jo aika merkittävät työelämäparannukset ovat tulleet unionin puolelta. Nyt moni on ehkä eri tavalla kaivannut turvaa EU:sta.