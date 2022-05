”Mitä sykkyrämpään menee, sitä vaikeampi on ratkaista” – SAK:n Elonranta väläyttää kunta-alan avuksi laajempaa koordinaatiota

Sovittelulautakunnan esitys kunta-alan työriitaan kaatui keskiviikkona Sote ry:n eli käytännössä hoitajaliittojen Tehy ja Super vastustukseen. Toistaiseksi on epäselvää, tekevätkö muut kunta-alan palkansaajajärjestöt (Juko ja Jau) sopimuksen esityksen pohjalta vai jatkavatko ne neuvotteluja. Simo Alastalo Demokraatti

Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta piti Sote ry:n vetäytymistä odotettuna. Tehyn ja Superin vaatimukset olivat merkittävästi sovintoesitystä suuremmat. Elonranta luonnehtii kiistaa todella vaikeaksi.

– Kun solmu on tiukka, voisi miettiä onko joku muu kulma, josta ratkaisua voisi lähteä hakemaan. Meidän viestimme oli jo vappuna ja on vähän sen jälkeenkin ollut sen tyylinen, että laajemmista kokonaisuuksista pystyttäisiin ehkä rakentamaan hyväksyttävämpiä paketteja, Elonranta sanoo ja viittaa pidemmälle vietyyn palkkakoordinaatioon.

Elonranta huomauttaa, että sovittelulautakunnan esitys oli rakennettu teollisuuden ratkaisun päälle ja palkansaajajärjestöt olivat itse olleet tätä kytkyä rakentamassa.

– Syksyllä saattaa olla samaan aikaan käynnissä neuvottelut teollisuuden toisen vuoden palkankorotuksista ja kunta-ala edelleen auki. Se antaisi ajallisesti mahdollisuuden pyrkiä koordinoimaan palkkaratkaisuja.

Lautakunnan esitystä erillisine rakenteellisine palkkaohjelmineen on arvosteltu myös Suomen mallina tunnetun vientiteollisuuden päänavauksen vesittämisestä. Mikäli Juko ja Jau tekisivät sopimuksen esityksen pohjalta, ne saisivat palkkaohjelman ansiosta automaattiset lisäkorotukset vientialojen neuvotteleman yleisen linjan päälle.

– Voi tulkita näin, tai voi tulkita toisinkin. Tämä johti de facto siihen tilanteeseen, jossa viennin linja on yleinen linja ja esitys vahvisti sen. Päälle haettiin sitten jotakin. Eli itse ei haettu korotuksia vaan otettiin ne sieltä yleisestä linjasta. Esityksessä tavallaan hypättiin viennin reppuselkään, jolloin myös hyväksyttiin, että yleinen linja sieltä syntyy.

Paitsi hoitoalan palkkakehityksestä, SAK:ssa ollaan Elorannan mukaan huolissaan myös muiden alojen matalapalkkaisista työntekijöistä.

– Pelkästään kustannusvaikutusraami, joka on sama kaikille toimialoille, pitää sisällään isojen kriisien siemenet. Useimmilla toimialoilla on palkkauksessa valmiiksi vääristymiä ja jälkeenjääneisyyksiä. Sen takia pitäisi löytää rakentavampi väylä niiden ongelmien ratkomiseen kuin se, että ollaan näin vaikeassa tilanteessa kuin kunta-ala nyt on.

”Jos kaikki ovat yhdessä sumpussa ensi syksynä, jollakin tätä on pyrittävä purkamaan”

Laajempi koordinaatio on Elorannan mukaan tässä vaiheessa idean asteella.

– En voi sanoa mitään muiden järjestöjen puolelta eikä meillä ole ollut asiasta sisäistä päätöstä tai keskustelua. Jos kaikki ovat yhdessä sumpussa ensi syksynä, jollakin tätä on pyrittävä purkamaan. Yksi vaihtoehto voisi olla laajemman kokonaisuuden rakentaminen.

Ensimmäinen este jonkinlaisen vanhan maailman tupoa muistuttavan ratkaisun paluulle on työnantajakeskusjärjestö EK, joka on päättänyt lopettaa sopimuksista neuvottelemisen.

– Yksityinen työnantaja on jyrkästi kiistänyt kaikki mahdollisuudet koota laajempia ratkaisuja. Se on ensimmäinen este. Nämä ovat arvioita siitä, että tällainen työkalu voisi olla.

– Kaikki arvioivat lähiviikkoina miten tästä päästään eteenpäin. Huolta on siitä, että käsissä on todella vaikea kiista ja syksy tulossa joka tapauksessa. Mitä sykkyrämpään menee, sitä vaikeampi on ratkaista, Eloranta sanoo.

Tehy ja Super ovat todenneet odottavansa muun kunta-alan sopimuksia ja ryhtyvänsä sen jälkeen valmistelemaan joukkoirtisanoutumisia.