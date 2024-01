Mitä tapahtui, Yle? – Stubbia tentataan vasta, kun ennakkoäänestys on jo alkanut

Ylellä on paraikaa menossa presidenttiehdokkaiden yksilötenttien sarja. Tänä iltana tentattavana on valitsijayhdistyksen ehdokas Mika Aaltola.

SDP:n Jutta Urpilaisen ja perussuomalaisten Jussi Halla-ahon vuorot menivät jo. Vuorot on Ylen mukaan arvottu.

Yksi asia kiinnittää huomiota Ylen yksilötenteissä: ehdokkaista ainoana kokoomuksen Alexander Stubbin yksilötentti 17. tammikuuta menee ennakkoäänestyksen päälle.

Presidentinvaalit 2024: Presidenttitentti

3.-17.1. Yle TV1 ja Yle Areena klo 21-22

ke 3.1. Jutta Urpilainen

to 4.1. Jussi Halla-aho

pe 5.1. Mika Aaltola

ma 8.1. Pekka Haavisto

ti 9.1. Li Andersson

ke 10.1. Sari Essayah

pe 12.1. Hjallis Harkimo

ma 15.1. Olli Rehn

ke 17.1. Alexander Stubb

Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa niin kotimaassa kuin ulkomailla 17. tammikuuta.

Demokraatti tavoitti Yleltä vaalien vastaavan tuottajan Petri Kejosen kertomaan, mistä on kyse.

Miksi Stubbin tentti on ainoana ennakkoäänestyksen päällä?

– Ohjelmallisten päällekkäisyyksien takia.

Mitä tarkoitat ohjelmallisilla päällekkäisyyksillä?

– Meillä on omat tenttimme. Kaupallisilla kanavilla on omat tenttinsä. Tämä johtuu näiden yhteensovittamisesta.

Kejonen ei lähde avaamaan, mistä kanavasta on kyse, mutta internetin hakuohjelmilla on löydettävissä tieto, jonka mukaan ainakin Nelosella televisioidaan Ilta-Sanomien suuren presidentinvaalitentin ensimmäinen tv-tentti 16.1. kello 20-22.

Oliko Ylellä tarkoitus, että kaikki yksilötentit olisivat olleet ennen ennakkoäänestystä?

– Kyllä. Tottakai. Kaikissa vaaleissa muistaakseni vuoden 2017 kuntavaaleista lähtien olemme tehneet kaikki ennakko-ohjelmat, joissa puolueen puheenjohtajat ovat esimerkiksi olleet linjaamassa omia näkemyksiään, ennen kuin ennakkoäänestys alkaa. Ajattelen omassa mielessäni niin, että vaalihuoneistot avautuvat silloin, kun ennakkoäänestys alkaa.

Pitääkö arvontajärjestys paikkansa eli Stubb sai viimeisen vuoron?

– Kyllä. Se pitää paikkansa.

Stubbin vuoro on 17. tammikuuta, pitikö vuoron olla 16. tammikuuta tiistaina?

– Kyllä. Alun perin näin, mutta se jouduttiin siirtämään, että kaikki mediat saavat tehtyä omat television isot keskustelunsa.

Voiko Stubbille olla hyötyä tai haittaa siitä, että hän on yksilötentissä silloin, kun ennakkoäänestys on jo päällä?

– En pysty ottamaan tuohon mitään kantaa. Onhan se sillä tavalla, että kun joka päivä annetaan niitä ennakkoääniä, niin onko se sitten hyvä asia, että ihmiset ovat ennakkoon nähneet ehdokkaan Yleisradion vaaliohjelmissa vai ei. Sitä kautta kai sitä voi pohtia. En osaa tuohon ottaa sen kummempaa kantaa.

Sovittiinko siitä, että Stubbin vuoro siirrettiin, myös muiden ehdokkaiden kanssa?

– Ei ole sovittu. Sovittiin vain Stubbin kampanjavastaavien kanssa, että näin tehdään, että saadaan kaikki tv-hommat tehtyä.

Tuliko pyyntö (siirrosta) Stubbin puolelta?

– Kyllä se sieltä tuli. Totta kai me pohdimme asiaa aika pitkäänkin, että miten me tähän suhtaudumme. Sitten ajattelimme niin, että toimimme avoimesti ja reilun pelin hengessä eikä ruveta vaikeuttamaan asioita. Annamme reilun pelin hengen olla niin, että kaikki saavat omat ohjelmansa tehtyä ja Yleisradio ei ole määrittämässä, kuka tekee mitäkin.

Jouduttiinko muiden ehdokkaiden yksilötenttejä siirtämään?

– Ei jouduttu. Aika hyvin kollataan kollegoiden kanssa näitä asioita etukäteen, ettei tule päällekkäisyyksiä, mutta tässä tapauksessa sattui tällainen, voisiko sanoa, informaatiokatkos.

Onko ennen siirretty eri vaaleissa yksilötenttien ajankohtia?

– Ei ole. Mutta on ollut sellaisia, kun on ollut pääministeri kyseessä ja hänellä on ollut EU-huippukokous. Sitten on jouduttu hyväksymään jokin toinen ehdokas edustamaan puoluetta. EU-huippukokous on sellainen, että siitä ei voi pääministeri jäädä pois. Sen kohdalla meidän on ollut pakko aina väistyä.

Onko Stubbilta tai muilta ehdokkailta tullut kritiikkiä yksilötentin päivämäärän siirrosta?

– Ei ole tullut minkäänlaista.