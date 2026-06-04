Miten Golfvirran mahdollinen heikentyminen heijastuu Suomeen? – Alkava tutkimus auttaa varautumaan ajoissa

Suomessa käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän Golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Tutkimusta koordinoi Ilmatieteen laitos. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtioneuvoston rahoittama hanke vahvistaa tietopohjaa tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät keikahduspisteet voivat mullistaa elinolot nopeasti.

On tiedossa, että Atlantin valtameren kiertoliikkeen (AMOC) heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin, sateisuuteen ja merenpintaan. Golfvirta on osa AMOC-kiertoliikettä, joka kuljettaa lämmintä vettä pohjoiseen ja kylmää etelään.

AMOC on heikentynyt viime vuosikymmeninä ilmastonmuutoksen myötä, tiedotteessa todetaan. Pahimmillaan AMOC voisi romahtaa, jolloin kiertoliike ei enää palautuisi.

Huonossa tapauksessa sydäntalven keskilämpötila voisi laskea Suomessa useita asteita.

– Koska pahimmilla skenaarioilla olisi laajoja vaikutuksia Suomeen, on tärkeää, että tutkimme näitä riskejä ja varaudumme niihin ennakoivasti, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) tiedotteessa.

TUTKIMUSHANKKEESSA luodaan skenaarioita siitä, miten AMOCin heikkeneminen voi vaikuttaa Suomen maatalouteen, energiajärjestelmään ja liikenteeseen.

- Muutokset ilmastojärjestelmässä eivät välttämättä etene tasaisesti ja ennakoitavasti. Parempi ymmärrys AMOCin heikkenemisen vaikutuksista auttaa meitä varautumaan ajoissa ja tekemään päätöksiä, jotka turvaavat yhteiskunnan toimivuuden, turvallisuuden ja huoltovarmuuden, sanoo tutkimusprofessori Aleksi Nummelin Ilmatieteen laitokselta.

Tutkimushankkeessa on mukana myös Ulkopoliittinen instituutti, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus. Hanke jatkuu vuoden 2027 loppuun asti.