Miten käy Arto Satoselle torstaina? – tässä oppositiopuolueiden tämän hetken kannat

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esitti eilen, ettei ministeri Satonen nauti eduskunnan luottamusta. Asiasta äänestetään eduskunnassa huomenna. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen totesi eilen suuressa salissa, että hallitus, ja erityisesti työministeri Arto Satonen (kok.) on perustellut lakko-oikeuden rajoittamista viitaten Ruotsin käytäntöön. Hän nosti esiin muun muassa Satosen lausunnon eduskunnan kyselytunnilla.

– Ministeri Satonen, kyselytunnilla 12.10.2023 sanoitte: “Meillä esimerkiksi tämä poliittinen lakko rajataan nyt 24 tuntiin, kun Ruotsissa oikeuskäytäntö on käytännössä rajannut sen 1-2 tunnin mittaisiin lakkoihin”.

Mäkynen pitää yksiselitteisenä, ettei Ruotsista tällaista oikeuskäytäntöä tai lainsäädäntöä löydy. Hän viittasi tässä yhteydessä muun muassa Helsingin Sanomien artikkeliin 20. helmikuuta.

Mäkysen mielestä ministeri Satonen on antanut eduskunnan edessä väärää tietoa ja myöhemmin toistanut virheellistä väitettä sen sijaan, että olisi korjannut sen tai pahoitellut. Tämän vuoksi sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä katsoo, ettei ministeri Satonen ole eduskunnan luottamuksen arvoinen. Mäkynen esitti, ettei Satonen nauti eduskunnan luottamusta ja esitystä kannatti vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm.

DEMOKRAATTI selvitti tänään muiden oppositiopuolueiden suhtautumista Satoselle tarjottavaan epäluottamukseen.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo vahvistaa, että eduskuntaryhmä seisoo Satoselle kaavailtavan epäluottamuslauseen takana.

Hän kertoo vierailleensa vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin kanssa Ruotsin Medlingsinstitutetissa eli sovittelutoimistossa sekä keskusammattijärjestö LO:ssa.

– Oli aivan päivänselvää, että Satosen väitteet ovat tahallista vääristelyä, Saramo katsoo viitaten Satosen sanoihin Ruotsin rajauksesta 1-2 tunnin poliittisiin lakkoihin.

Saramo pohtii, onko kyseessä Satosen tahallinen vääristely vai onko ministeri vain uskonut elinkeinoelämän lausunnot sellaisenaan niitä kyseenalaistamatta.

– Niin tai näin, ei näin Suomea voi johtaa tällaisten väärien tietojen pohjalta, Saramo kommentoi.

Satonen puolestaan on viitannut omissa lausunnoissaan Ruotsin valtakunnansovittelijan päälakimies Per Ewaldssonin haastatteluun.

– Onko hän vielä samaa mieltä kuin mitä hän sanoi Kauppalehdessä, että poliittinen lakko-oikeus on käytännössä rajoitettu muutamaan tuntiin ja julkisella sektorilla sitä ei ole ollenkaan? Satonen kyseli eilen eduskunnassa.

Ministeri lupaili pyytää anteeksi, jos Ewaldssonin Kauppalehdelle antamat tiedot osoittautuisivat vääräksi. Toisaalta Ewaldsson on jo itsekin ehtinyt tarkentaa lausuntojaan Helsingin Sanomissa.

– Ruotsissa ei ole olemassa oikeuskäytäntöä, josta voitaisiin päätellä jokin tietty aikaraja poliittisille lakoille, Ewaldsson on sanonut.

Satonen on vetänyt hivenen kantojaan takaisin.

– Olen puhunut oikeuskäytännöistä ja olisi kai pitänyt puhua oikeuskirjallisuudesta. Toivon, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kuulee Ruotsin valtakunnansovittelijan päälakimiestä. Hän varmaan tietää, mistä on kyse, Satonen sanoi eilen illalla A-studiossa.

VIHREIDEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne kertoo yllättyneensä, että SDP:stä lähdettiin esittämään epäluottamusta yksittäiselle ministerille.

– Kannattaa olla aika tarkka, että milloin se on perusteltu ja milloin on enemmänkin kyse epäluottamuksesta hallitusta kohtaan, Harjanne sanoo

Hänen mielestään kannattaisi puhua pikemminkin koko hallituksen ajamasta politiikasta.

– Meidän näkökulmasta kyse on enemmän hallituksen politiikasta kuin että tässä olisi nimenomaan vastuuministeri, jonka viittaukset Ruotsin malliin toki ovat olleet aika valikoivia. Sinänsä hyvä kun siihen on kiinnitetty huomiota, mutta se, että tässä nimenomaan yksittäistä ministeriä lähdemään luottamusmittauttamaan, on ehkä omanlaisensa peliliike, Harjanne pohtii.

Vihreät keskustelevat eduskuntaryhmässä, äänestävätkö he Satoselle epäluottamusta.

– Pohja on tietysti se, että emme me hallitukseen luota. Mutta emme olleet aloitteellisia siinä, että lähdettäisiin viemään yksittäisen ministerin luottamusta äänestykseen, Harjanne sanoo.

KESKUSTAN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen toteaa myös yllättyneensä hieman SDP:n epäluottamuslause-esityksestä Satoselle.

– Heidän kärki tuntuu olevan tämä Ruotsin juttu. Minusta siinä, maalaisliittolaisin termein, metsä hukkuu puilta. Nyt oleellista ei ole se, mitä Ruotsin valtakunnansovittelijan juristi on sanonut ja kuinka näin ja noin, vaan iso juttuhan on se, että neuvotellaanko vai ei, Kurvinen sanoo.

Hän toivoo siis, että työmarkkinatilanteesta päästäisiin neuvottelemaan.

– Nyt molemmat osapuolet vain lisäävät panoksia ja tämä näyttää johtavan koston kierteeseen ja tosi huonoon kierteeseen. Tällä ei Suomi etene. Kyllä minä vetoan sekä SAK:n johtoon ja kaikkiin liittoihin ja vetoan myös hallitukseen, ja totta kai myös EK:hon, että kyllä kumminkin neuvottelujen tie olisi parempi. Tässä tehdään valtavaa vahinkoa. Minun mielestäni oleellista on huomata se, että kyse ei ole vain vaikkapa työrauhalainsäädännöstä, joka on eduskunnassa, vaan kyse on tulevien vuosien työmarkkinarauhasta, työmarkkinoiden tunnelmasta.

Hän ei ennakoi keskustan eduskuntaryhmän kantaa Satosen luottamusäänestykseen. Ryhmä käsittelee asian.

Liike nytin puheenjohtaja Harry Harkimo kertoo, ettei äänestä Satoselle epäluottamusta.

Hän kuvaa Satosen puheita “pilkkuvirheeksi” ja “tulkinta-asiaksi”.

– Ei minun mielestäni voi ministerille tuolla perusteella esittää epäluottamuslausetta. Eihän hän ole vaarantanut mitään, Harkimo sanoo.

– Niin kuin Satonen eilen sanoi, että sitten kun Ruotsin valtakunnansovittelijan lakimies muuttaa mieltään, sen jälkeen hänkin pyytää anteeksi asiaa.

Harkimon mielestä SDP:n tekemä epäluottamuslause on julkisuustemppu.

– Ei sillä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, hän sanoo.