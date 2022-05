Miten käy epidemian? Liisa-Maria Voipio-Pulkki: Koronamittareiden laskutrendi on ollut hitaampi kuin oli odotettu aiempien vuosien perusteella

Vaikka uusien koronatartuntojen määrä on kesää kohti ollut laskussa, pandemia ei ole ohi maailmalla eikä epidemia Suomessa. Syksyllä tilanne voi taas pahentua. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Useat asiantuntijat (katsovat) ja myös näkemys EU-komission terveysviranomaisten puolelta on se, että kesän aikana tilanne on rauhoittumassa. Viesti komission suunnan terveysviranomaisilta on, että syksyyn tulee varautua, sanoo sairaalaneuvos Rauno Ihalainen tiedotustilaisuudessa.

Varautumisessa täytyisi hänen mukaansa lähteä siitä, että syksyn tilanne näyttäytyy samanlaiselta kuin aiemmin tänä keväänä.

Ihalainen toimi puheenjohtajana sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettamalle työryhmälle, joka selvitti sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista mahdolliseen seuraavaan koronaepidemia-aaltoon.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi, että koronamittareiden laskutrendi on ollut hitaampi kuin oli odotettu aiempien vuosien perusteella. Tämä johtuu omikronmuunnoksesta.

Loppuraportissaan ryhmä tekee 54 erilaista toimenpide-ehdotusta. Näiden avulla Suomi on selvitysryhmän mielestä aiempaa valmiimpi kohtaamaan mahdollisen seuraavan koronaepidemia-aallon ensi syksynä tai myöhemmin.

Ryhmä esittää muun muassa lisää tehohoitokapasiteettia. Suomessa on tällä hetkellä noin 250-270 varsinaista tehohoitopaikkaa, mutta lisäksi on osastovalvontapaikkoja, joiden määrästä ei ole tarkkaa kuvaa.

- Esitämme, että näitä kahta tarkastellaan kokonaisuutena ja mietitään, kuinka paljon tehohoitokapasiteettia tarvitaan, milloin ja missä, Ihalainen sanoi.