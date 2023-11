Miten valjastaa tekoälyn parhaat puolet koulumaailmassa?

Koulujen tulevaisuus kietoutuu yhä tiiviimmin teknologian ja erityisesti tekoälyn kehitykseen. Miten valmistaudumme tähän muutokseen, ja mitä se vaatii meiltä kaikilta? Jasmin Granholm Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja (sd.), Vaasa

Kun pohdimme tekoälyn käyttöä kouluissa, poliittisilta päättäjiltä edellytetään huolellista harkintaa. Tarvitsemme selkeitä ohjeita ja sääntelykehyksiä, jotka turvaavat oppilaiden, opettajien ja yhteiskunnan edut. Opettajille on taattava riittävä koulutus ja tuki tekoälyn integroimiseksi opetukseen, huomioiden niin tekniset haasteet kuin eettiset kysymykset. Inklusiivisuus on avainasemassa, ja tekoälyn käytön on hyödytettävä kaikkia oppilaita tasapuolisesti.

Läpinäkyvyys, tietoturva ja yksityisyydensuoja ovat korostetun tärkeitä. Oppilaiden, opettajien ja vanhempien on ymmärrettävä, miten tekoäly vaikuttaa opetukseen, ja datankäsittelyn on noudatettava vahvistettuja tietosuojastandardeja. Tutkimuksen ja kehityksen tukeminen varmistaa turvallisen, eettisen ja tehokkaan tekoälyn käytön kouluissa.

TEKOÄLYN käyttöön koulutuksessa liittyy monia pelkoja ja väärinkäsityksiä, joita hälventää jatkuva keskustelu ja koulutus. Ymmärrys tekoälyn mahdollisuuksista ja rajoituksista ohjaa sen myönteistä käyttöä, tukien oppilaiden oppimista ja luoden inklusiivisia oppimisympäristöjä.

Vilppi on yksi keskeisistä huolenaiheista, ja eettinen keskustelu sen käytöstä opetuksessa on välttämätöntä. Miten valjastaa tekoälyn parhaat puolet ilman, että se johtaa plagioimiseen tai lunttaamiseen? Ohjeistusten luominen vastuulliseen teknologian käyttöön on olennaista.

On myös tärkeää korostaa, että tekoäly ei voi korvata opettajien ainutlaatuista panosta, mutta se voi toimia työkaluna ja tukena opetuksessa. Opettajilla on tärkeä rooli ohjata oppilaita näissä prosesseissa ja varmistaa, että tekoälyä hyödynnetään pedagogisesti merkityksellisellä tavalla.

Tekoälyn käyttö koulumaailmassa tuo mukanaan mahdollisuuksia ja haasteita. Tärkeää on ymmärtää, että teknologia ei ole itseisarvo, vaan sen tulee palvella koulutuksen keskeisiä tavoitteita: oppimista, oppilaiden hyvinvointia ja yhteiskunnallista kehitystä.

ON tärkeää olla myös avoin siitä, miten tällainen tekniikka on osaltaan vaikuttanut tähän tekstiin. Tämä kolumni on syntynyt yhteistyönä ihmisen ja teknologian välillä. ChatGPT ei ole itsenäisesti tuottanut kolumnia, vaan se toimii työkaluna, jonka avulla pystyin jäsentämään ajatuksiani ja hiomaan ilmaisua.

Lopullinen vastuu ja näkökulmat ovat kuitenkin täysin omiani.

Kirjoittaja on tuottaja-toimittaja ja kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Vaasasta.