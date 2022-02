Mitkä ovat Venäjän ja Putinin seuraavat askeleet? – ”Hän teeskentelee, että Ukraina on natsien johtama maa”

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on niin valtava tapahtuma, että sen kaikkia seurauksia on mahdoton ennustaa. Vaikea on myös arvioida sitä, mitkä ovat Venäjän seuraavat askeleet, jos se saavuttaa tavoitteensa Ukrainassa, jossa päämäärä näyttää olevan Ukrainan hallituksen vaihtaminen, arvioivat Helsingin yliopiston tutkijat STT:lle.