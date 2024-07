Mökkikauppa laantui. mutta…. – “Saimaa, Lapin luonto ja merenranta kiinnostavat yhä ostajia”

Perinteisesti suosituissa mökkimaakunnissa Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa mökkikauppa on ollut selvästi totuttua vaimeampaa tänä vuonna, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto tiedottaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Myös Lapissa myynti laski vuoden ensimmäisellä puoliskolla viime vuoteen verrattuna.

- Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa loma-asuntojen kauppamäärät ovat pudonneet kaikista maakunnista eniten. Kolmanneksi eniten ne ovat pudonneet Satakunnassa, toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa sanoo STT:lle.

Etelä-Savossa, Lapissa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa tehdään tyypillisesti lukumääräisesti eniten loma-asuntokauppaa. Saimaa, Lapin luonto ja merenrantamökit kiinnostavat yhä ostajia.

- Se ei ole muuttunut miksikään, vaikka Etelä- ja Pohjois-Savossa kauppamäärät ovat pudonneet aika paljon suhteessa viime vuoteen, Viljamaa kertoo.

MÖKKIKAUPAN vilkkauteen voi vaikuttaa hänen mukaansa moni asia, kuten kuluttajien luottamus oman taloutensa kestävyyteen sekä se, että ihmiset eivät välttämättä laita mökkejä yhtä vilkkaasti myyntiin kuin aiemmin.

- Näemme kuitenkin pitkässä juoksussa, että sitten kun kuluttajien luottamus vahvistuu, mökkikauppakin vahvistuu. Kyllä kiinnostus mökkejä ja loma-asumista kohtaan on Suomessa todella vahvaa.

Viime vuotta vilkkaammin kauppa on käynyt puolestaan Etelä-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla.

- Etelä-Karjala on kärsinyt itärajan sulkemisesta talouden näkökulmasta eniten koko Suomessa. Siksi on positiivista nähdä, että loma-asuntokauppa on selvästi piristynyt tänä vuonna, Viljamaa sanoo tiedotteessa.

Mökkikauppaa on käyty tänä vuonna kokonaisuudessaan lähes entiseen tahtiin.

- Vuoden ensimmäisellä puoliskolla mökkikauppaa käytiin lähes viime vuoden tahtiin. Kesäkuussa loma-asuntojen kauppamäärät olivat totutusti selvästi korkeammat. Mökkikauppa vilkastuu voimakkaasti kesän korvalla, ja kesäkuu on tyypillisesti vuoden vilkkain loma-asuntokaupan kuukausi.