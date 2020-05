Moni luuli, ettei salatussa verkossa jää kiinni – Poliisi: ”Epäillyt ovat olleet hämmästyneitä, kun poliisi on ottanut heihin yhteyttä”

Helsingin poliisi tiedottaa tutkineensa yli 300 huumausainerikosta, jotka liittyvät salatussa tor-verkossa vuosina 2013‒2019 toimineella kauppapaikka Silkkitiellä tehtyihin huumausainekauppoihin. Lähes kaikki tapaukset koskevat huumausaineiden ostoa. Ostajat ovat tilanneet Silkkitien kautta erilaisia huumausaineita ja huumaavia lääkkeitä, jotka on toimitettu pääasiassa postitse suoraan heidän kotiosoitteisiinsa.

DEMOKRAATTI Demokraatti

Tulli takavarikoi Silkkitien verkkopalvelimen keväällä 2019. Tullin mukaan Silkkitienä ja Valhallana tunnettu kauppapaikka oli yksi pitkäikäisimmistä ja kansainvälisesti tunnetuimmista salatussa verkossa toimineista huumausaineita myyneistä kauppapaikoista.

Huumeita ostettiin ja myytiin Silkkitiellä nimimerkkien suojissa. Maksuvälineenä käytettiin virtuaalivaluutta bitcoinia. Viranomaiset selvittivät nimimerkkien takana olevien henkilöiden oikeat henkilöllisyydet bitcoinien käytöstä jääneiden jälkien avulla.

Poliisilaitokset ympäri Suomen tutkivat Silkkitien huumausainekauppaan liittyviä tuhansia rikosepäilyjä. Helsingin poliisi on tutkinut jutut, joiden tapahtumapaikka on Helsinki, eli esimerkiksi huumausaineiden tilaus on tehty Helsingissä. Neljän tutkijan ryhmä aloitti Silkkitie-ostojen tutkintaurakan joulukuussa 2019.

‒ Useat rikoksista epäillyt ovat niin kutsuttuja ensikertalaisia. Valtaosa epäillyistä on syntynyt 1980- ja 1990-luvuilla, mutta joukossa on hyvinkin eri-ikäisiä ihmisiä. Kaikki ovat kuitenkin täysi-ikäisiä. Osa epäillyistä on opiskelijoita, osa työelämässä ja on joukossa myös eläkeläisiä. Epäiltyjen työ- ja koulutustaustan kirjo on kattava. Nämä epäillyt eivät vastaa stereotyyppistä mielikuvaa kaupungin kaduilla pyörivistä huumeidenkäyttäjistä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lasse Jortikka Helsingin poliisilaitokselta.

Poliisin tutkimat huumausaineiden ostot ovat tapahtuneet useiden vuosien aikana. Suurin osa epäillyistä on tehnyt useita tilauksia. Vanhimmat tutkitut tapaukset ovat kesältä 2015. Sitä vanhemmat jutut ovat pääosin ehtineet vanhentua.

‒ Epäillyt ovat olleet hämmästyneitä, kun poliisi on ottanut heihin yhteyttä ja kertonut heihin kohdistuvasta rikosepäilystä. Monella on ollut ajatus, ettei anonyymeistä nettihuumekaupoista voi jäädä kiinni. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Jotkut epäillyistä ovat eläneet jo pidemmän aikaa huumeetonta elämää ja ovat harmissaan, kun menneisyys muistuttaa näin itsestään.

Mahdollinen merkintä huumausainerikoksesta voi vaikuttaa muun muassa tuomion saaneen opinto- ja työmahdollisuuksiin.

‒ Huumausaineiden ostolla ja käytöllä voi olla monella tapaa kauaskantoiset seuraukset. Toivottavasti varsinkin nuoret ajattelisivat tätä ennen kuin lähtevät kokeilemaan aineita, Jortikka toteaa.

Poliisi siirtää syyttäjälle syyteharkintaan yhteensä arviolta 300 juttua. Syyttäjälle lähtee huumausainerikosten ja törkeiden huumausainerikosten lisäksi jonkin verran ampuma-aserikoksia ja dopingrikoksia, koska Silkkitieltä ostettiin myös dopingaineita ja ampuma-aseita sekä ampuma-aseisiin liittyviä tarvikkeita. Niiden osuus on kuitenkin huumausainerikoksiin verrattuna pieni. Huumausaineiden käyttörikoksista (määrällisesti pienemmät tilaukset) poliisi on jo pääosin antanut sakkorangaistukset tai huomaukset.