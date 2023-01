Moni republikaani on sitä mieltä, että ehdolle taas haluava Trump on tehnyt liian monta virhettä

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on julistanut haluavansa ehdolle vuoden 2024 presidentinvaaleissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vaikka Trumpin kannatus republikaanipuolueen sisällä on edelleen vankka, ei hänen ehdokkuutensa ole lainkaan varma asia. Ensin on voitettava puolueen sisäinen kilpailu siitä, kuka asetetaan ehdolle. Republikaanien sisäiset esivaalit järjestetään näillä näkymin helmi-kesäkuussa 2024.

Moni republikaani on sitä mieltä, että Trump on tehnyt liian monta virhettä kelvatakseen enää puolueen ehdokkaaksi. Mainetta hiertävät rikossyytteet, jotka oletettavasti nostetaan Trumpia vastaan liittyen 6. tammikuuta 2021 tapahtumiin, jolloin hänen kannattajansa mellakoivat ja hyökkäsivät kongressitaloon. Samalla useampi Trumpiin kohdistettu tutkinta on vielä kesken.

Samalla Trumpin uskottavuuden rapautumisesta äänestäjien keskuudessa kertoo se, että syksyn välivaaleissa hänen tukemansa ehdokkaat eivät menestyneet. Tuorein signaali Trumpin vallan heikkenemisestä puolueen sisällä nähtiin, kun Kevin McCarthyn valinta edustajainhuoneen puhemieheksi vaati kiusalliset 15 äänestyskierrosta Trumpin tuesta huolimatta. Valintaa viivästyttäneet henkilöt olivat samoja tahoja, jotka ovat aiemmin olleet ex-presidentin kovimpia tukijoita.

CNN:n mukaan ei ole kyse siitä, etteivätkö republikaanit edelleen pitäisi Trumpista. Kyse on siitä, etteivät he rakasta häntä enää. Ainakaan niin paljoa, että republikaanipoliitikot olisivat peloteltuja tottelemaan hänen jokaista sanaansa.

Trumpin peittoamiseen vaadittaisiin kuitenkin merkittävä määrä valtakunnallista näkyvyyttä – ja rahaa.

SAMALLA kun kukaan ei ole vielä virallisesti asettunut Trumpia vastaan, Washington Postin mukaan kilpailijaleireissä valmistaudutaan kampanjointiin. Useiden lehden haastattelemien republikaanitoimijoiden mukaan kampanjataktiikkana on katsoa ja odottaa, kun Trump joutuu kohtaamaan kasaantuvia ongelmiaan.

Tällä hetkellä Trumpin potentiaalisin haastaja on huippuyliopistoissa opiskellut Floridan kuvernööri Ron DeSantis, joka uusi pestinsä marraskuun välivaaleissa poikkeuksellisen kovin luvuin. Hän kasvatti suosiotaan erityisesti löyhän koronapolitiikan edistäjänä.

Tuoreimmassa esivaaleissa potentiaalisesti äänestäville tehdyssä mielipidemittauksessa DeSantisia äänestäisi noin 30 prosenttia, jos vaalit pidettäisiin nyt, Trumpia puolestaan noin 50 prosenttia. Morning Consultin toteuttamaan kyselyyn vastasi lähes 3 800 henkilöä. Joidenkin mielipidemittausten mukaan DeSantis oli kuitenkin joulukuussa jopa reilusti Trumpia edellä.

Vakavasti otettava vastustaja on kiinnittänyt myös Trumpin huomion. Välivaalimenestyksen jälkeen Trump nimitti DeSantisia ”keskinkertaiseksi” ja pani vaalisuosion Floridan auringonpaisteen piikkiin. Trump myös syytti DeSantisin pelaavan pelejä, koska ei ole vastannut suoraan kysymykseen siitä, tavoitteleeko presidenttiyttä.

Aiemmin Fox Newsin haastattelussa Trump sanoi DeSantisin tekevän virheen, jos asettuu ehdolle.

- Uskon, että jos hän asettuu ehdolle, hän voi satuttaa itsensä erittäin pahasti, Trump lisäsi.

Hän myös uhkasi kertovansa DeSantisista epäimartelevia asioita, jos tämä asettuu ehdolle.

- Tiedän hänestä enemmän kuin kukaan muu, kenties lukuun ottamatta hänen vaimoaan, Trump sanoi.

Uhkailu ei vaikuta purreen DeSantisiin, sillä joulukuussa hän käynnisti valtakunnallisesti kohdistetut Facebook- ja Google-mainoskampanjat. Ne oli ajoitettu ennen lainsäädäntöistuntoja, joissa käsiteltiin aiheita, jotka voisivat nostattaa hänen kannatustaan esivaaleissa, asiaa tunteva republikaanikonsultti kertoi Washington Postille.

KOLMANNEKSI tuoreessa kyselyssä tuli Trumpin entinen varapresidentti Mike Pence, joka keräsi hieman alle kymmenen prosenttia äänistä virhemarginaalin ollessa 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Pence on asetellut demokratian sankarin viittaan harteilleen, koska ei taipunut Trumpin vaatimuksiin tämän yrittäessä saada hänet kumoamaan vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksen.

Entinen varapresidentti kirjoitti Trumpista useaan otteeseen kriittisesti marraskuussa julkaistuissa muistelmissaan. Washington Postin mukaan Pence on yrittänyt hankkia lisätukea varainkeruuseen. Erityisesti republikaanien uskonnollisiin äänestäjiin ja kovaäänisimpiin abortinvastustajiin vetoava Pence tuskin saavuttaisi kuitenkaan Trumpia suurempaa suosiota mittelössä.

Pencen perässä on liuta ehdokkaita, joiden kannatus pyörii tällä hetkellä muutamassa prosentissa. Heistä yksi on Liz Cheney, joka on kongressitalon hyökkäystä tutkineen komitean varapuheenjohtajana kritisoinut rajusti entistä presidenttiä.

Entisen varapresidentti Dick Cheneyn tytär menetti välivaaleissa edustajainhuoneen paikkansa Trumpin tukemalle Harriet Hagemanille. Ehdolle asettuessaan Cheney onnistuisi todennäköisesti saamaan joitakin ääniä niiltä republikaaneilta, joiden mielestä kongressitalon hyökkäys meni liian pitkälle.

Muutaman prosentin kannatuksen sai Trumpin kanssa aiemmin työskennellyt, Yhdysvaltojen entinen YK-lähettiläs Nikki Haley. Hän vihjaili ehdokkuudesta viimeksi Fox News -kanavan tähtijuontaja Sean Hannityn haastattelussa. Haley ei vielä suoraan vahvistanut lähtevänsä ehdolle, mutta mainosti olevansa sopiva henkilö presidentiksi.

- Uskoisinko voivani olla tuo johtaja? Kyllä, Haley sanoi.

- Mutta selvittelemme vielä asioita. En ole koskaan hävinnyt kilpailua. Enkä aio hävitä nytkään. Pysykää kuulolla, hän jatkoi.

51-vuotias Haley on myös penännyt sukupolvenvaihdosta.

- Minusta ei pidä olla 80-vuotias, jotta voi mennä johtajaksi (Washington) D.C.hen, hän totesi.

Mikäli Trump valittaisiin presidentiksi marraskuussa 2024, hän olisi virkaan astuessaan 78-vuotias.

Pari prosenttia äänistä meni myös Texasin senaattori Ted Cruzille, joka kisasi Trumpin kanssa vuoden 2016 esivaaleissa. Trumpia kongressitalon mellakan jälkimainingeissa tukenut Cruz ei ole suostunut kertomaan kantaansa mahdolliseen presidenttikisaan, mutta on todennut hakevansa kolmatta kautta senaatissa vuonna 2024.

Myös lukuisia muita nimiä on vilahdellut Trumpin potentiaalisina vastaehdokkaina. Tämä voi lopulta koitua Trumpin onneksi, mikäli kilpailijoiden äänet hajaantuvat liikaa kuten kävi 2016.

