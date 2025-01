Monten kärki piti pintansa, Kalle Rovanperää löylytettiin – ”Minulla ei ole vastauksia”

Rallin MM-sarjan Monte Carlon avausralli kärki pysyi lauantain, pisimmän ajopäivän jälkeen muuttumattomana. Pertti Knuuttila

Toyotan kaksoisjohto piti. Sebastien Ogier vankisti kotirallissaan johtoaan 20,3 sekuntiin. Elfyn Evans onnistui illan viimeisellä ek:lla nousemaan takaisin toiseksi 4,3 sekuntia ennen Hyundain pohjoisranskalaista Adrian Fourmaux’ta.

– Niin kuin aina, erittäin mutaista. Tästä on vaikea nauttia. Se on tietenkin aina hyvä, että on etumatkaa, mutta vielä muutama vaikea erikoiskoe edessä, toppuutteli Ogier voitonjuhlien aloittamista ja muistutti sunnuntaiaamun aikaisesta ja liukkaasta lähdöstä sekä yli 1600 metrin Col de Turinin ylityksestä.

Podiumpaikasta vain 2,5 sekunnin päähän nousi Viron Ott Tänak ohittaen ja pudottaen Kalle Rovanperän viidenneksi.

Rovanperän perjantain 8,8 sekunnin johto muuttui päivän kuudella erikoiskokeella 27,9 sekunnin tappioksi.

– Me työskentelimme liian pitkään auton asetusten kanssa. Emme testanneet ennen rallia slikseillä asvalttirenkailla ollenkaan. Alkuun ne eivät toimineet kunnolla, mutta nyt iltapäivän lenkillä kaikki loksahti kohdilleen ja löysimme rytmin. Tosin tällä viimeisellä oli jälleen yllätyksiä, selvitti Tänak päivän viimeisen ek:n maalissa Rovanperän löylytyksen perusteita.

Rovanperän päivä sujui tuskaillen. Tuntuma ja luottamus autoon olivat hukassa. Tosin Monte ei ole koskaan ollut hänen suosikkinsa. Etenkin kapeat ja hitaat paikat olivat edelleen myrkkyä.

– Löysin itseni jälleen melko hitaana. Minulla ei ole vastauksia. Minä en tiedä, kuittasi Rovanperä 15. ek:n maalissa.

On tärkeä muistaa, että Rovanperä ennakoi ja epäili jo ennen rallin alkua olevansa häviävässä roolissa, kun hybridien lisävoima otettiin pois ja palattiin takaisin kevyempiin ja eri lailla käyttäytyviin autoihin.

Ensimmäistä MM-ralliaan Toyotan ”tehdaskuskina” ajanut Sami Pajari jatkoi kuherruskuukauttaan uuden Ralli1-auton ratissa turvallisesti molempiin suuntiin seitsemäntenä, toisin takana niskaan hengittää yli minuutin päässä mestari Thierry Neuville.

– Me keulimme nypyltä viitosvaihteen nypyssä. Se oli rajoilla. Kyllä, mikä ettei, aika ei ollut huono, iloitsi Pajari.

Toyotan tekninen johtaja Tom Fowler selvitti seikkaperäisesti tämän kauden Ralli1-autojen sääntömuutosten tuomia muutoksia, jotka muuttuneiden renkaiden lisäksi aiheuttavat kuskeille sopeutumisvaikeuksia.

– Hybridi-järjestelmä ja sen viilennys otettiin pois. Autot kevenivät 80 kiloa. Takapuskuri suljettiin, koska enää ei tarvita viilennystä akustolle. Moottorin ilmanoton kuristin pienennettiin 36 millimetristä 35:een. Nokka-akselit, pakosarja ja vaihteiston välitykset muutettiin käyttämällä luokitusjokereita, koska moottoriin haluttiin enemmän vääntöä, kun hybridin lisävoimaa ei enää ole, selvitti Fowler.

– Ja tämä kaikki kuudessa viikossa. Se oli iso työ ja vaati monenlaisia temppuja. Aluksi luulimme, että sääntö tulee menemään vain kopioimalla säännöt, kuten M-Sportin Fordilla viime kesänä ralleihin, joissa Martin Sesks ajoi Ralli1-autolla ilman hybridiä. Mutta se olikin sitten toisin mietitty FIA:ssa, jatkoi Fowler selvästi ylpeänä tiiminsä suorituksesta.

Vuonna 2027 on tulossa jälleen uudet säännöt, joiden peruslinjauksista on saavutettu konsensus kaikkien nykyisten Ralli1, -2 ja -3-autojen valmistajien, promoottorin sekä FIA:n välillä. Nyt alkanut vuoden 2025 MM-sarja sekä 2026 ovat välivaihe tuohon uuteen aikakauteen, jonka tavoitteena on lisätä merkkien ja kilpailijoiden määrää rallin kuninkuusluokassa.

Sunnuntaina ajetaan kolme ek:ta, mitaltaan 50,90 erikoiskoekilometriä. Uusien sääntöjen mukaan sunnuntain viidelle nopeimmalle jaetaan alenevasti lisäpisteitä viidestä alaspäin. Viimeiseltä ek:lta jaetaan edelleen samoin viidelle nopeimmalle bonuspisteet.

Lauantain tulosten mukaan jaetuista ehdollisista pisteistä on luovuttu. Voittoa on korostettu siten, että koko yleiskilpailun voittaja saa 25 pistettä ja väliä toisena olevaan on kasvatettu. Kakkonen saa enää 17 pistettä.