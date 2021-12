”Moraalisen ja älyllisen alennustilan surullinen oire” – Auschwitzin keskitysleirimuseo kommentoi rokotevastustajien natsirinnastuksia

”Natsi-Saksan totalitaarisen hallinnon vuosina 1933-1945 nöyryyttämien, kiduttamien ja murhaamien ihmisten tragedian ja kärsimyksen hyväksikäyttäminen ihmishenkiä pelastavien rokotteiden vastustamiseen on moraalisen ja älyllisen alennustilan surullinen oire”, Auschwitz Memorial kirjoittaa Twitter-tilillään.

Auschwitz-Birkenaun keskitysleirimuseo on perustettu vuonna 1947 kolmen entisen natsi-Saksan keskitysleirin alueelle.

Auschwitzin tuhoamiskompleksissa surmattiin toisen maailmansodan aikana yli miljoona ihmistä. Suurin osa heistä oli juutalaisia.

Exploiting of the tragedy of all people who between 1933-45 suffered, were humiliated, tortured & murdered by the totalitarian regime of Nazi Germany to argue against vaccination that saves human lives is a sad symptom of moral and intellectual decay.

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 5, 2021