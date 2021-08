Mosambikin ja Ruandan armeijat onnistuivat valtaamaan jihadistien tukikohtanaan pitämän kaupungin Pohjois-Mosambikissa

Mosambikin ja Ruandan armeijat ovat onnistuneet valtaamaan keskeisen kaupungin jihadisteilta Pohjois-Mosambikissa. Maiden asevoimat kertoivat ajaneensa yhteistyössä jihadistit pois Mocimboa de Praian kaupungista sunnuntaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Mosambikin hallitus on taistellut vuodesta 2017 asti jihadisteja vastaan maan pohjoisosassa Cabo Delgadon maakunnassa. Cabo Delgadon jihadistit luetaan osaksi äärijärjestö Isisin verkostoa, ja heidän tavoitteenaan on islamilaisen kalifaatin perustaminen.

Mocimboa de Praian satamakaupunki on viime vuodesta lähtien ollut jihadistien tukikohtana alueella. Mosambikin puolustusministeriön mukaan Mosambikin ja Ruandan joukot ovat nyt ottaneet haltuunsa kaupungin sataman, lentokentän, sairaalan, hallintorakennukset ja muut keskeiset paikat.

Mosambikilla on ollut vaikeuksia kukistaa jihadisteja yksin, ja se on viime aikoina saanut apua muilta Afrikan mailta. Ruanda lähetti viime kuussa maahan 1 000 sotilasta auttamaan taisteluissa. Mosambik on saanut tai saamassa sotilaallista, materiaalista ja koulutusapua myös Botswanalta, Etelä-Afrikalta, Zimbabwelta, Angolalta ja Namibialta.

Myös EU perusti heinäkuussa sotilaskoulutusoperaation Mosambikiin. Cabo Delgadon alue on strategisesti tärkeä, sillä ranskalaisella energiajätillä Totalilla on käynnissä siellä mittava nestemäisen maakaasun projekti.

Cabo Delgadon viime vuosien väkivaltaisuuksissa on kuollut arviolta yli 3 000 ihmistä, ja ainakin 800 000 on joutunut jättämään kotinsa.