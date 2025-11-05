Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

5.11.2025 06:13 ・ Päivitetty: 5.11.2025 06:13

MT: Donald Trumpiin suhtaudutaan Suomessa aiempaa kielteisemmin, eikä luotto tämän puolustuslupaukseen ole korkea

LEHTIKUVA / AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Suomalaisten suhtautuminen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin on mennyt tällä presidenttikaudella kielteiseen suuntaan noin puolella ja pysynyt ennallaan 39 prosentilla Maaseudun Tulevaisuuden kyselyyn vastanneista. Myönteiseen suuntaan suhtautuminen on kehittynyt alle kymmenesosalla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trumpin lupaukseen puolustaa Suomea Venäjän hyökkäykseltä luottaa 25 prosenttia suomalaisista. 59 prosenttia ei luota lupaukseen ja 16 prosenttia ei osaa sanoa. Trump esitti lupauksensa vastauksena toimittajan kysymykseen presidentti Alexander Stubbin ja pääministeri Petteri Orpon vieraillessa Valkoisessa talossa lokakuussa.

Miehistä 36 ja naisista 14 prosenttia luottaa lupaukseen. Perussuomalaisten kannattajat ja kristillisdemokraattien kannattajat luottavat lupaukseen vahvimmin, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat vähiten.

MT:n teettämään kyselyyn vastasi runsaat tuhat ihmistä. Sen toteutti Kantar Agri. Koko kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Kysely tehtiin lokakuun lopulla.

Tiistaina julkaistun Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan teettämän kyselytutkimuksen mukaan luottamus Naton turvatakuisiin on toipunut jonkin verran keväästä, jolloin Trumpin paluu Yhdysvaltain presidentiksi sitä horjutti. Naton turvatakuita piti kyllin järeänä pelotteena 38 prosenttia vastaajista, kun vielä keväällä osuus oli 32 prosenttia. Evan kyselyssä vastaajia oli runsaat 2  000.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Ahti Kaario

Tiede ja teknologia
4.11.2025
Arkistolöytö: Tällaisia ydinaseharjoituksia Suomella oli jo YYA-aikana
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
5.11.2025
Arvio: Ensin Anna Eriksson, nyt Herra Ylppö - näin vätysmies putoaa pohjalle eron jälkeen
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
4.11.2025
Kiista Niinistön ja Marinin Nato-muistoista on turha: molemmat olivat lähellä epäonnistua
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
4.11.2025
Arvio: Uutuuskirja etsii vastausta, miksi ja miten Suomi päätyi Hitlerin Saksan liittolaiseksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU