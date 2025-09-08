MTV:llä jälleen muutosneuvottelut – Irtisanottavia tulossa ainakin 45

MTV käynnistää muutosneuvottelut, jotka koskevat koko MTV Oy:tä eli noin 390:a henkilöä. Alustavissa suunnitelmissa on myös rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, koska kasvu on yhtiön johdon mukaan liian hidasta sen odotuksiin nähden.

Yhtiön tiedotteen mukaan muutosneuvottelut käydään taloudellisista, tuotannollisista sekä toimintojen uudelleenorganisoimistarpeesta johtuvista syistä.

Muutokset voivat aiheuttaa työtehtävien muuttumista, yhdistämistä, lakkaamista, ulkoistamista, työsuhteen ehtojen olennaista muuttumista, osa-aikaistamisia ja irtisanomisia.

ALUSTAVA arvio henkilöstön vähennystarpeesta on kokonaisuudessaan noin 45. Vähennystarve voi yhtiön mukaan kasvaa, mikäli suunniteltuja uusia työtehtäviä ei oteta vastaan.

– Katselu ja kulutus on erinomaisella tasolla, markkinaosuutemme ja liikevaihtomme kasvaa, mutta odotuksiimme nähden liian hitaasti. Meidän on varmistettava, että suomalaiset voivat jatkossakin nauttia esimerkiksi uutisista ja viihteestä ja että mainostajat voivat hyödyntää kotimaista, laajasti suomalaiset tavoittavaa mediaa liiketoimintansa kasvun tueksi, sanoo MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen tiedotteessa.