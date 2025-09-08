Palkittu politiikan aikakauslehti.
8.9.2025 08:15 ・ Päivitetty: 8.9.2025 08:26

MTV:llä jälleen muutosneuvottelut – Irtisanottavia tulossa ainakin 45

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Edelliset muutosneuvottelut käytiin MTV:llä vain kaksi vuotta sitten eli syksyllä 2023.

MTV käynnistää muutosneuvottelut, jotka koskevat koko MTV Oy:tä eli noin 390:a henkilöä. Alustavissa suunnitelmissa on myös rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, koska kasvu on yhtiön johdon mukaan liian hidasta sen odotuksiin nähden.

Demokraatti

Demokraatti

Yhtiön tiedotteen mukaan muutosneuvottelut käydään taloudellisista, tuotannollisista sekä toimintojen uudelleenorganisoimistarpeesta johtuvista syistä.

Muutokset voivat aiheuttaa työtehtävien muuttumista, yhdistämistä, lakkaamista, ulkoistamista, työsuhteen ehtojen olennaista muuttumista, osa-aikaistamisia ja irtisanomisia.

ALUSTAVA arvio henkilöstön vähennystarpeesta on kokonaisuudessaan noin 45. Vähennystarve voi yhtiön mukaan kasvaa, mikäli suunniteltuja uusia työtehtäviä ei oteta vastaan.

– Katselu ja kulutus on erinomaisella tasolla, markkinaosuutemme ja liikevaihtomme kasvaa, mutta odotuksiimme nähden liian hitaasti. Meidän on varmistettava, että suomalaiset voivat jatkossakin nauttia esimerkiksi uutisista ja viihteestä ja että mainostajat voivat hyödyntää kotimaista, laajasti suomalaiset tavoittavaa mediaa liiketoimintansa kasvun tueksi, sanoo MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen tiedotteessa.

