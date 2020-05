Muistetaan paikalliset palvelut

Koronapandemia on laittanut meidät kaikin puolin aivan uudenlaiseen tilanteeseen. Sen lisäksi, että uusi ja tuntematon pelottaa, herättää se paljon kysymyksiä ja huolta.

Emma Haapasaari SDP:n kunnallijärjestön puheenjohtaja, Kokkola

Olen 90-luvun laman lapsi, mutta muuten ikäluokkani ei ole joutunut elämään sen suuremmissa laajoissa kriiseissä. Olemme kaikki lukeneet historiaa sekä kuunnelleet omien isovanhempiemme ja isoisovanhempiemme tarinoita sodista ja aiemmista pandemioista. Maailman totaalinen pysähdys ja rajoitteet ovat laittaneet meidät uuteen tilanteeseen. Meillä aivan normaalit asiat, kuten perheiden tapaaminen, kahviloissa istuskelu, liikuntapaikkojen hyödyntäminen on nyt rajoitettua. Olemme kaikki joutuneet opettelemaan uusia tapoja ja käytäntöjä, sopeutumaan tilanteeseen.

Sopeutuminen on osittain varsin haastavaa. Jatkuva perheen kesken oleminen tai yksin olemaan opetteleminen, etäkokoukset ja lenkkipoluille siirtyminen ovat pientä verrattuna taloudellisen tilanteen heikkenemiseen sekä toimeentulon epävarmuuteen.

Palvelualat ovat suuressa kriisissä tällä hetkellä. Matkailu- ja ravintolatoiminta ovat supistuneet lähes olemattomiin. Kaupan alalla ruokakauppa vetää, mutta erikoisliikkeet eivät. Kiinteistöpuolella taas siivoojilla riittää töitä senkin edestä. Kampaajilla on toistaiseksi vielä riittänyt asiakkaita. Elokuvateatterit ja muut kulttuuripalvelut ovat kiinni.

Yksinkertaistetusti; kun asiakkaita ei ole, ei tule myöskään rahaa. Kun yritys ei saa rahaa, ei voida maksa palkkaakaan. Valitettava väistämättömyys työpaikkojen säilymisen ja terveyden turvaamisen kannalta on ollut toimipaikkojen määräaikaiset sulkemiset sekä henkilöstön lomauttamiset. Suurimpana toiveena kaikilla kuitenkin on, että tämän kriisin jälkeen palvelualojen ammattilaisillakin olisi vielä työpaikat mihin palata.

Suurella todennäköisyydellä kaikki yritykset eivät tule kokonaan selviämään koronapandemian aiheuttamasta taloudellisesta ahdingosta. Tukia ja joustoja on ja on tulossa, mutta konkurssit ja irtisanomiset ovat silti pelkona. Mutta koska negatiivisten kuvien maalailu ei auta ketään, totean, että me kaikki voimme tehdä oman osamme estääksemme pahimmat skenaariot! Kuluttakaamme kotimaista ja paikallista. Rakkaassa kotikaupungissa Kokkolassakin ihmiset päivittelevät usein kivijalkaliikkeiden katoamista. Tähän pätee sama toteamus: Kuluttakaamme kotimaista ja paikallista!

Suomessa tuotetaan valtavasti kotimaista ruokaa, valitaan siis kaupassa kotimaiset tuotteet. Älä tilaa ulkomaisesti suuresta nettikaupasta, jos voit tilata saman tuotteen kotimaisesta nettikaupasta. Kun saamme taas liikkua laajemmin, matkustetaan kotimaassa. Kun ravintoloita ja kahviloita avataan, käykää nauttimassa paikallisten yrittäjien herkuista. Monet kahvilat ja ravintolat tarjoavat tälläkin hetkellä take-away palveluita – ruokaa ja herkkuja saa siis kotiin. Kun teatterit, konserttisalit ja museot avataan, käykäämme taas tutustumassa paikallisten kulttuurintuottajien tarjontaa.

Tiistaina saimme tietoon tämän kevään ylioppilaiden nimet. Nyt keväällä valmistuu myös ammattikoululaisia sekä korkeakoulujen opiskelijoita. Suurin osa juhlii linjausten mukaan syksyllä. Tilatkaa paikalliselta leipomolta kakku ja juhlistakaa jo nyt pienesti perheen kesken keväällä valmistuvaa.

Kaikilla ei ole mahdollisuutta suureen kulutukseen, mutta tässä tilanteessa pienikin panostus voi olla suuri. Kun annamme oman pienenkin panostuksen paikalliselle yritykselle tai palvelulle, suuremmalla todennäköisyydellä saamme naapurin, serkun tai veljen työpaikan säilymään. Ja hänkin pääsee kantamaan oman kortensa samaan kekoon.

Kirjoittaja on PAM:n hallituksen jäsen ja kuntapäättäjä Kokkolasta.