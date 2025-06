Musk ja Trump nokittelukierteessä – SpaceX poistaa käytöstä Dragon-avaruusaluksen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja teknologiamiljardööri Elon Musk ovat ajautuneet ilmiriitaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Miesten kuukausia kestänyt tiivis kumppanuus kariutui dramaattisella tavalla torstaina, kun Muskin Trumpille esittämä kritiikki sai presidentin ärsyyntymään. Päivän edetessä nokittelu vain kiihtyi.

Lopulta Musk ilmoitti, että hänen avaruusyhtiönsä SpaceX poistaa käytöstä Dragon-avaruusaluksen, jolla on kuljetettu Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan astronautteja kansainväliselle avaruusasemalle. Muskin mukaan syynä on Trumpin uhkailu hänen yrityksiään kohtaan.

MUSK höykytti muutenkin Trumpia rajusti viestipalvelu X:ssä. Hän esimerkiksi kommentoi hyväksyvästi julkaisuun, jossa vaadittiin Trumpin viraltapanoa ja varapresidentti J. D. Vancen nostamista presidentiksi. Hän myös nosti sarkastisesti esiin Trumpin vanhoja julkaisuja, joissa tämä oli vaatinut tasapainoista budjettia.

Musk myös sanoi, että Trumpin asettamat tullit aiheuttavat taantuman vuoden jälkipuoliskolla.

Trumpin ja Muskin sanasota alkoi, kun Trump ryöpytti entistä neuvonantajaansa Muskia Valkoisessa talossa Saksan liittokansleri Friedrich Merzin vierailun yhteydessä. Hän kertoi olevansa ”äärimmäisen pettynyt” Muskin esittämään kritiikkiin Trumpin ajamaa budjettilakia kohtaan.

VIIME viikolla työnsä Trumpin hallinnossa lopettanut Musk on kritisoinut viime päivinä rajusti massiivista budjettilakia, jonka odotetaan kasvattavan liittovaltion budjettivajetta.

Musk sanoi torstaina sosiaalisessa mediassa, että Trump olisi hävinnyt presidentinvaalit ilman hänen tukeaan.

- Millaista kiittämättömyyttä, Musk kirjoitti.

Trump taas väläytti liittovaltion sopimusten ja avustusten viemistä Muskin yhtiöiltä.

- Helpoin keino säästää liittovaltion budjetista miljardeja ja miljardeja dollareita on lopettaa Elonin avustukset ja sopimukset, Trump kirjoitti Truth Social -viestipalvelussaan torstaina viitaten Muskin yhtiöihin, kuten sähköautoyhtiö Teslaan ja SpaceX:ään.

Musk on sekä Teslan että SpaceX:n toimitusjohtaja ja merkittävä omistaja. Teslan osakekurssi sukelsi torstaina riitautumisen jälkeen yli 14 prosenttia.

MUSKIN ja Trumpin välirikko on kytenyt jo jonkin aikaa. Vielä huhtikuussa Musk piti kritiikkinsä Trumpin tulleja kohtaan hillittynä, vaikka ilmaisikin kannattavansa vapaakauppaa. Viime ja tällä viikolla hän on kuitenkin alkanut kritisoida yhä rohkeammin Trumpin budjettilakia, samalla kun hänen työnsä hallinnossa on tullut päätökseen.

- Olen pahoillani, en siedä tätä enää. Tämä massiivinen, pöyristyttävä, täynnä siltarumpupolitiikkaa oleva kongressin laki on ällöttävä iljetys. Te, jotka äänestitte sen puolesta, hävetkää. Te tiedätte, että te teitte väärin. Te tiedätte sen, Musk sanoi X:ssä tiistaina.

Trumpin sisäpoliittisten tavoitteiden kulmakiveksi luonnehdittu ”Big Beautiful Bill” (suuri ja kaunis lakiesitys) on jo hyväksytty kongressin edustajainhuoneessa ja edennyt senaatin käsittelyyn.

Musk on kritisoinut budjettilakia, koska hänen mukaansa se kasvattaa Yhdysvaltain alijäämää ”massiivisesti”.

LAKIPAKETTI alentaa veroja merkittävästi ja leikkaa menoja muun muassa sairausvakuutusjärjestelmä Medicaidista. Kokonaisuudessaan lakipaketin arvioidaan kasvattavan budjetin alijäämää jopa neljällä biljoonalla dollarilla 10 vuoden aikana.

Musk lopetti viime viikolla työnsä Valkoisessa talossa, jossa hän toimi liittovaltion kuluja karsineen niin sanotun hallinnon tehokkuuden viraston (Doge) johdossa.

Trump hämmästeli torstaina, että vielä viime viikolla Musk kehui Trumpia vuolaasti läksiäistilaisuudessaan Valkoisessa talossa.

- Elonilla ja minulla oli loistava suhde. En tiedä onko meillä enää, Trump sanoi lehdistötilaisuudessaan Merzin kanssa.

- Olen hyvin pettynyt Eloniin. Olen auttanut Elonia paljon.

Presidentti sanoi, että Muskin kritiikki on kohdistunut nimenomaan hänen lakiesitykseensä eikä häneen itseensä. Hän kuitenkin arvioi, että seuraavaksi olisi vuorossa henkilökohtainen hyökkäys. Trumpin ennustus toteutuikin muutaman tunnin kuluessa, kun Musk aloitti ryöpytyksensä sosiaalisessa mediassa.