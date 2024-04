”Mutta kun Sanna Marin…” – Zyskowicz ryöpytti SDP:tä hallituksen kipeistä päätöksistä, Lindtman ei jäänyt sanattomaksi

Oppositio kyseenalaisti kyselytunnilla hallituksen sopeutustoimien oikeudenmukaisuuden. Hallitus etsi taas juurisyyt edellisestä hallituksesta. Marja Luumi Demokraatti

Ruodittavana olivat erityisesti hallituksen viime viikon kehysriihessä päättämät uudet sopeutustoimet vanhojen päälle.

SDP:n Joona Räsänen huomautti, että taloudellisesti vaikeina aikoina ihmiset odottavat, että välttämättömät julkisen talouden sopeutukset toteutetaan oikeudenmukaisesti.

– Pääministeri Orpo, te totesitte viime viikolla painokkaasti, että “tällä kertaa” tämä kokonaisuus on rakennettu oikeudenmukaisesti.

Hän huomautti, että hallitus on esimerkiksi räätälöimässä keskituloisille eläkeläisille uuden lisäveron, suorastaan ikäveron, ja hallitus käy jo toistamiseen pienituloisten opiskelijoiden kukkarolla.

– Suurempituloisten verotusta ei kevennetä ”enempää”. Ja kaikkein varakkaimmat rajaisitte kokonaan näiden talkoiden ulkopuolelle. Oletteko edelleen sitä mieltä, että tämä paketti on rakennettu oikeudenmukaisesti.

ORPON mukaan oikeudenmukaisuutta on se, että velkaantuminen lopetetaan ja pidetään Suomesta huolta.

– Velkaantumisen tahti, jonka saimme perintönä oli viime vuonna Euroopan nopeinta. Me teimme ratkaisut, on tehty säästöjä tai veronkorotuksia. Ne on pyritty tekemään niin, että ne jakautuvat laajasti eri puolille.

“Tämä kuulostaa pahasti jo siltä himoverottamiselta.”

Ei se velkaantuminen ole loppumassa, Räsänen painotti. Hän puuttui edelleen hallituksen veropolitiikkaan.

– Te olette räätälöineet ministereiden tuloluokkaan historian suurimmat veronkevennykset, kaksi tonnia puhtaana käteen, nipistätte siitä 300 euroa ja tätä te juhlitte suurena oikeudenmukaisuustekona. Ja minkä ihmeen takia keskituloisille eläkeläisille teette suuremman veronkorotuksen kuin ministerien tuloluokkaan. Tämä kuulostaa pahasti jo siltä himoverottamiselta.

Pienituloisilla eläkeläisillä verotus ei kiristy, Orpo huomautti ja hänen mukaansa yli 5 000 euron kuukausitulojen jälkeen raippavero iskee jo 5-6 prosentilla.

– Keskituloisille eläkeläisille tulee kyllä maltillinen korotus, puhutaan noin 20 euron kuukauden summasta kuukaudessa ja suurimmillaan korotus on noin 500 eurosta vuodessa. Tästä tulee oikeudenmukainen kokonaisuus, hän laskeskeli.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman puuttui myös keskituloisten eläkeläisten tilanteeseen.

– Miksi 2 000 euron eläke on niin suuri, että sinne pitää laittaa lisävero, mutta ministereiden tulot ovat niin pieniä, että niihin tarvitaan edelleen 1 700 euroa vuodessa. Mikä on käsityksenne oikeudenmukaisuudesta?

SDP:n Pia Viitanen kuittasi puheet oikeudenmukaisuudesta suureksi silmänkääntötempuksi, kun taas kerran kaikkein varakkaimmat ovat hallituksen erityissuojelussa viitaten keskituloisten eläkeläisten lisäveroon.

Orpo puolustautui toteamalla, että työn verotukseen, joka on Suomessa niin kireää ja progressio on maailmanennätyksen luokkaa, ettei siitä voi rangaista.

KOKOOMUKSEN Ben Zyskowicz sanoi oman sanansa oikeudenmukaisuudesta.

– Minusta ei ole oikeudenmukaista se, että edellinen punamultahallitus eli yli varojen tulevien sukupolvien piikkiin. Minusta ei ole oikeudenmukaista myöskään se, että täällä demarit joka päivä moittivat hallitusta talouspolitiikasta, mutta eivät pysty esittämään omaa vaihtoehtoaan.

Pääministeri säesti sanomalla, että hallitus haluaa nähdä SDP:n vaihtoehdon, joka estäisi Suomen joutumisen alijäämämenettelyyn.

– Teillä on nyt yhdeksän tuhannen miljoonan tehtävä kesäkuuhun mennessä, jolloin komissio arvioi, joudummeko sinne vai emme joudu.

Lindtmanilla oli vastaus Zyskowiczille:

– Edustaja Zyskowicz on tässä salissa kunnostautunut siinä, että joka kerta kun pitäisi puolustaa hallituksen tekojen oikeudenmukaisuutta, hän sanoo, että mutta kun Sanna Marin… Hän unohtaa kertoa sen, kun syyttää velkaantumisesta edellistä hallitusta, että kokoomus ollessaan oppositiossa hyväksyi yhdeksän kymmenestä otetusta velasta.

HÄN PUUTTUI myös hallituksen työllisyystoimiin. Hallitus lupasi kaudellaan 100 000 uutta työpaikkaa, mutta nyt saldo on miinuksella 50 000:llä. Myös Lauri Lyly (sd.) huomautti, että hallituksen politiikka on johtanut vain työttömyyden kasvamiseen jatkuvasti.

Orpo vetosi valtiovarainministeriön tämänpäiväiseen raporttiin, jonka mukaan hallituksen toimet parantavat työn vastaanottamista ja tarjontaa.

– Jo ennen kehysriihtä tehdyt toimet VM:n arvion mukaan tuovat tuovat 72 000 uutta työpaikkaa. Työllisyys lähtee kasvuun ja hallituksen toimet ovat aivan oikeansuuntaisia.

Työministeri Arto Satonen (kok.) korosti, että hallituksen keskeiset uudistukset eivät ole vielä voimassa, pääosin ne tulevat voimaan syksyllä, jolloin vaikutukset alkavat.Hänen mukaansa suuri huoli on nyt, että avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt.

– Omalle vahtivuorollanne te nukuitte onnenne ohi. Jos olisitte tehneet nämä uudistukset, jotka me nyt teemme, työllisyystilanteemme olisi aivan eri luokkaa. Koska tuolloin oli enemmän avoimia työpaikkoja, jotka olisivat nopeammin täyttyneet näillä uudistuksilla, joita nyt toteutetaan.