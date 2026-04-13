13.4.2026 05:31 ・ Päivitetty: 13.4.2026 05:31
Muutos voimaan tiistaina – näin viranomaiset viestivät jatkossa
Huomenna astuu voimaan pitkään kaavailtu muutos, kun esimerkiksi Kelan ja Verohallinnon viestintä muuttuu ensisijaisesti sähköiseksi.
Sähköinen viestintä pitää kuitenkin itse hyväksyä, eli kun käyttäjä huomisesta alkaen kirjautuu ensimmäisen kerran jonkin viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun, hänet ohjataan ottamaan käyttöön Suomi.fi-viestit.
Sähköinen viestintä korvaa viranomaisten lähettämän paperipostin, eli sama asia ei saavu enää myöhemmin kirjeenä kotiin.
Muutos ei koske niitä, jotka eivät käytä viranomaisten digipalveluja.
