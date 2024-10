Myös oikeusministeri haluaa selvittää Elokapinan lakkauttamista – alkanut myös pohtia muutoksia kokoontumislakiin

Oikeusministeri Leena Meri (ps.) haluaa selvittää ympäristöliike Elokapinan lakkauttamista sisäministerikollegansa Lulu Ranteen (ps.) tavoin. Meri selvittelee myös kokoontumislakiin puuttumista. Johannes Ijäs Demokraatti

Perussuomalaisten liikenne-, viestintä-, ja sisäministeri Lulu Ranne sanoo pitävänsä tarpeellisena selvittää ympäristöliike Elokapinan lakkauttamista, kertoi Uutissuomalainen (USU) viime viikolla.

Keskustelun taustalla on Elokapinan ja ruotsalaisen Återställ Våtmarkerin aktivistien turpeenvastainen mielenilmaus eduskunnan edessä. Eduskuntatalon julkisivuun aiheutettuja jälkiä siivotaan edelleen.

Oikeusministeri, niin ikään perussuomalaisia edustava Leena Meri, on samalla kannalla Ranteen kanssa.

– Kyllä minä toivoisin, että toimivaltaiset viranomaiset kävisivät keskustelua ja selvitystä, miltä näyttää tällä hetkellä, että onko toiminta aina hyvin tapojen ja lain mukaista ja katsoisivat minkälaisia edellytyksiä siinä on. Kyllä kansan tahtotila melko selvältä näyttää siitä, että kansa haluaa vastauksen, miten tähän viranomaiset ja valtiovalta reagoivat. Ilmeisesti on kyllästytty siihen, että sotketaan yleisiä paikkoja ja tehdään merkittävää vahinkoa. Ja toinen on liikenteen jatkuva estäminen, Meri kommentoi tänään Demokraatille eduskunnassa.

MERI painottaa, että kokoontumislaki kuuluu oikeusministerille. Tähän liittyen hän on alkanut jo itse toimia oikeusministeriössä ja pyytänyt selvittämään, onko viranomaisilla laissa riittävät toimivaltuudet.

– Olen kysynyt jo osastolta, onko laissa mitään sellaista, joka tällä hetkellä loisi esteitä viranomaisille puuttua siihen, että sinä esimerkiksi leiriydyt – siis on ihan eri asia kulkea ohi ja marssia ohi kuin se että tuntikausiksi leiriydyt keskelle tietä, Meri sanoo.

Voiko sanoa, että Ranteen tavoin kannatat sitä, että selvitettäisiin Elokapinan lakkauttamista?

– Kyllä minä kannatan. Minä toivoisin, että se selvitetään siinä mielessä, että saataisiin nyt vastaus. Ettei olla vain hiljaa vaan otetaan kantaa asioihin. Se sitten mitä mieltä viranomaiset ovat, syyttäjät tai Poliisihallitus, että onko siinä edellytyksiä, on toinen kysymys. Mutta kyllä minusta olisi ihan hyvä, että he kommentoisivat tätä, että aikovatko he itse tehdä sille mitään. Minä en tietenkään voi ketään yksittäistä viranomaista määrätä, mutta kyllä minä toivoisin, että he selvittäisivät. Kansa haluaa vastauksia, miten tällaisiin suhtaudutaan.

ELOKAPINA on kertonut avoimesti strategiastaan, jonka mukaan se näkee mahdollisen harjoittaa väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta. Liikkeen mukaan kansalaistottelemattomuus on oikeutettua silloin, kun toiminnalla tuodaan esiin todellinen epäkohta.

“Kansalaistottelemattomuus on osa demokratian työkalupakkia. Siihen osallistuja toimii omalla nimellään ja kasvoillaan ja ottaa vastaan teoistaan säädetyt lainmukaiset rangaistukset”, Elokapinan nettisivuilla kerrotaan.

Leena Meri sanoo, ettei hyväksy sellaista ajatusta miltään yhdistykseltä, että pääsääntöisesti noudatetaan lakeja.

– Kyllähän nyt lakeja pitää lähtökohtaisesti aina noudattaa ja demokratian keinoin vaikuttaa, millaisia lait ovat. Me emme nyt kuitenkaan elä missään diktatuurissa, hän sanoo.

Korjattu kello 18.31, että Meri, eikä Ranne, selvittelee myös kokoontumislakiin puuttumista.