Myytti murtui: työterveyshuolto ei olekaan vain korkeasti koulutettujen palvelu

Enemmistö työterveyshuollon palveluista kohdistuu matalasti koulutetuille ihmisille, selviää Työterveyslaitoksen uudesta selvityksestä.

Erityisesti lääkäreiden, terveydenhoitajien ja fysioterapeuttien kirjaamista palvelutapahtumista suurin osa, 62 prosenttia, oli alemman asteen koulutuksen saaneille kävijöille.

SEN SIJAAN työterveyspsykologin vastaanotolle päätyi todennäköisimmin korkeammin koulutettu työntekijä.

Psykologin palvelutapahtumia oli selvästi enemmän naisilla, 66 prosenttia, kuin miehillä. Lisäksi asiakkaat psykologin vastaanotolla olivat keskimäärin nuorempia kuin muilla ammattiryhmillä.

- Näyttää siltä, että psykologien palveluja käytetään etupäässä ennaltaehkäisevään toimintaan, kuten tukemaan työkykyä ja hyvinvointia esimerkiksi erilaisissa kuormitus- tai ristiriitatilanteissa, sanoo Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Sari Nissinen tiedotteessa.

Yleisimmät käyntisyyt työterveyshuollossa vuosina 2019-2022 olivat tuki- ja liikuntaelinten ja sidekudoksen sairaudet sekä hengityselinten sairaudet.

Toiseksi yleisimpiä käyntisyitä olivat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, silmän ja korvan sairaudet sekä vammat ja myrkytykset.

SELVITYKSEN otanta on kattava. Työterveyslaitoksen aineistossa on lähes 12 miljoonaa palvelutapahtumaa, lähes 800 000 asiakasta ja yli 7 000 ammattilaista. Tiedot on kerätty palveluntuottajan potilasrekisteristä vuosien 2019-2022 välillä.