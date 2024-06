Näin Adlercreutz kommentoi mahdolliseen puheenjohtajavalintaansa liittyvää huhua

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz lupaa puolueensa pysyvän hallituksessa, vaikka hänet valittaisiinkin RKP:n puheenjohtajaksi. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Adlercreutz on Hufvudstadsbladetin kyselyn mukaan selkeä ennakkosuosikki kesäkuun 16. päivä Helsingissä järjestettävässä RKP:n puheenjohtajavaalissa.

Kun RKP:ssa valmistaudutaan valitsemaan uutta puheenjohtajaa väistyvän opetusministerin Anna-Maja Henrikssonin tilalle, eduskunnan käytävillä kiertää juttuja, joiden mukaan Adlercreutzin valinta saattaisi vaarantaa hallitusyhteistyön.

Adlercreutz sanoo, ettei hän ole juttuja itse kuullut. Samalla hän vakuuttaa Demokraatille, ettei uhka ole todellinen.

– RKP on sitoutunut hallitusohjelmaan ja niin kauan kuin hallitusohjelmasta ja yhteisistä pelisäännöistä pidetään kiinni, hallitus jatkaa toimintaansa. Ei ole pelkoa sellaisesta.

Hän ei myöskään katso, että puheenjohtajavaali voidaan jo etukäteen julistaa ratkenneeksi.

– Ei voida julistaa. Valinta tehdään puoluepäivillä. Sinänsä (HBL:n kyselyn) tulos vastaa aika hyvin meidän käsitystämme tilanteesta.

Miten puolueen linja muuttuu, miten eroaisit puheenjohtajana Anna-Maja Henrikssonista?

– Kaikilla puheenjohtajakandidaateilla on ollut aika yleinen ajatus, että RKP:n pitää määritellä paremmin, mitä ajamme hallituksessa. Mitkä ovat meidän prioriteettejamme, mikä on meidän syy olla tässä.

– Itse ajattelen, että keskeinen kysymys näkökulmastamme on kasvupolitiikka, miten luodaan positiivisia kasvun näkymiä ja edellytyksiä investoinneille. Toinen on koulutus, joka on meillä salkkuna. Se on asia, joka on monella tapaa ollut erityissuojeluksessa. Luulen, että me kaikki näemme ne haasteet, mitä koulutuksessa tällä hetkellä on. Tyttöjen ja poikien eriytyminen, osittain segregaationäkökulma, koulutuksen putkiajattelu, lukemisen tilanne tällä hetkellä. Nämäkin ovat asioita, joissa RKP voi nostaa profiiliaan.

– Sitten on tilanteita, joissa RKP:n pitää selkeämmin määritellä, mikä ei käy. Meillä on reunaehtoja ja punaisia viivoja.

Onko punaisiin viivoihin tulossa joitakin muutoksia?

– Olemme määritelleet punaiset viivat jo vastauksissamme hallitustunnustelijan kysymyksiin.

Eikö se ole aika luonnollista, että kun yhden hallituspuolueen johtaja vaihtuu, kumppanit miettivät, mistä seuraavaksi tuulee?

– Se voi olla näin ja sitten tietenkin, kun käydään puolueen sisällä kisaa, niin voi olla tarvetta levitellä erilaisia teorioita.

Koetko, että kentältä toivottaisiin linjamuutosta liberaalimpaan suuntaan?

– Kentältä toivotaan parempaa selkeyttä ja profiilin nostoa. Itse ajattelen, että RKP:lle olisi tärkeää tunnistaa ja huomata meidän ainutlaatuinen asemamme suomalaisessa polittisessa kentässä. Olemme ainoa uskottavasti liberaali keskustaoikeistolainen puolue.

Adlercreutz on kannattanut nettomaahanmuuton lisäämistä. Tätä on nostettu viime päivinäkin mediassa esille. Demokraatti kysyi ministeriltä, onko 40 000:n nettomaahanmuutto asia, jota hän aikoo pitää hallituksessa esillä.

– Minun mielestäni koko hallituksen tulisi pitää sitä esillä. Jos kysyy elinkeinoelämältä, tämä on yksi heidän keskeisiä huolenaiheita, miten työvoiman saatavuus saadaan turvattua. Se on meidän huoltosuhteelle äärimmäisen tärkeä asia. Koska hallituksen yksi kantava ajatus on Suomen talouden tervehdyttäminen, tälle ei ole varaa ummistaa silmiänsä.

HELSINGIN SANOMIEN gallupin mukaan RKP on vaarassa menettää paikkansa EU-parlamentissa.

Millainen tappio se on, jos RKP ei saa paikkaa Euroopan parlamentista?

– Se on meille suuri tappio ja äärimmäisen huono tilanne senkin takia, että käytännönkin tasolla yhteys Brysseliin on tärkeä. Iso osa meidän täällä tekemästä lainsäädäntötyöstä perustuu EU-direktiiveihin. Kyllä se olisi RKP:lle äärimmäisen huono asia.

– Uskon siihen, että paikka pidetään. Viimeiset mittauksetkin viittaavat siihen.

Anders Adlercreutzin lisäksi RKP:n puheenjohtajavaalissa ovat ehdolla eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson sekä kansanedustaja Henrik Wickström.

Lisätty kello 19.30 maahanmuuttokysymykseen liittyvä osuus.