”Näin ei voi jatkua, ahdinko on vain syventynyt ” – laajat neuvottelut palvelualoilla käyntiin tänään

Neuvottelut matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työntekijöiden ja esimiesten työehdoista alkavat tänään.

Osapuolina ovat Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut Mara. Työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee noin 85 000 alan ammattilaista. Nykyinen työehtosopimuskausi päättyy maaliskuun lopussa.

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen toivoo, että työvoimapulasta kärsivälle alalle löydetään ratkaisuja, joilla työntekijöiden toimeentuloa ja alan vetovoimaa saadaan parannettua.

– Edellinen sopimus hyväksyttiin koronapandemian takia vaikeissa olosuhteissa syksyllä 2020. Tällä kertaa lähtötilanne on tyystin toinen. Rajoitukset ovat päättyneet ja alan toipuminen on käynnistynyt, Rönni-Sällinen toteaa tiedotteessa.

Viimeiset kaksi vuotta ovat hänen mukaansa olleet alan työntekijöille erityisen vaikeaa aikaa. Ravintolarajoitukset ovat vaikuttaneet alalla työskentelevien työntekoon ja toimeentuloon merkittävästi.

PAMin jäsenkyselyn mukaan alalla työskentelevistä lähes 80 prosenttia on ollut työttömänä tai lomautettuna viimeisen kahden vuoden aikana. Työpaikkaa on vaihtanut 40 prosenttia ja sitä on suunnitellut vaihtavansa peräti 72 prosenttia alan työntekijöistä.

– Työvoimapula on merkittävä. Sen osoittaa runsaat siirtymiset pois alalta sekä se, että alan koulutukseen hakijoiden määrä on puolittunut viimeisen seitsemän vuoden aikana. Olemme tilanteessa, jossa alalla työskentely nähdään jopa riskinä omalle toimeentulolle. Näin ei voi jatkua.

– Siksi pyrkimyksemme on löytää keinoja, joilla alan ja työntekijöiden tulevaisuutta voidaan varmistaa parantamalla ansiotasoa esimerkiksi erillisen ansiokehitysohjelman avulla, Rönni-Sällinen perustelee.

”Ei ole kenenkään etu, etteivät työtunnit riitä elämiseen.”

Hän toteaa, että ravintolatyöntekijöiden riesana jo ennen koronaa ovat olleet matalat palkat ja elämiseen riittämättömät työtunnit.

– Totuus tästä ei ole parin viimeisen vuoden aikana muuttunut mihinkään vaan ahdinko on vain syventynyt.

Alan keskipalkka on vain 2 073 euroa kuukaudessa, kokoaikatyössä 2 308 euroa ja osa-aikatyössä – jonka määrä on lisääntynyt – 1 834 euroa.

– Vastentahtoinen osa-aikatyö on tuttu ilmiö ravintola-alalla ja siihen on pystyttävä puuttumaan. Ei ole kenenkään etu, etteivät työtunnit riitä elämiseen eikä arki ole ennakoitavissa. Työvuorojen jatkuva metsästäminen luo epävarmuutta. Sen sijaan ennakoitavissa olevat säännölliset tulot lisäävät työntekijöiden hyvinvointia.

Rönni-Sällinen painottaa, että nyt liitolla on työnantajien kanssa hieno mahdollisuus löytää neuvotteluissa askelmerkkejä tulevaisuuteen siten, että alan reilut työehdot edistävät niin työntekijöiden kuin työnantajien menestymistä.

Valtakunnansovittelija antoi eilen sovintoehdotuksen kiinteistöpalvelualan työriidan ratkaisemiseksi. Vastaukset sovintoesitykseen annetaan tänään kello 14.

Jos sovintoesitys ei tänään tule hyväksytyksi, alkaa PAMin aiemmin julistama kiinteistöpalvelualan lakko 145 toimipaikassa huomenna 16. Lisäksi PAM on antanut uuden lakkovaroituksen koko kiinteistöpalvelualaa koskevasta lakosta 28.-30. maaliskuuta.