19.11.2025 14:45 ・ Päivitetty: 19.11.2025 14:45
Näin EU karsii digisääntelyä – Henna Virkkunen esitteli odotetun paketin
EU-komissio esittää yksinkertaistuksia tekoälyn ja yksityisyyden suojan sääntelyyn. Tavoitteena on vähentää byrokratiaa ja edistää eurooppalaisen teknologia-alan kehitystä.
Pakettiin sisältyy myös esitys vähentää evästeistä kertovien ponnahdusikkunoiden määrää. Tarkoitus on, että netin käyttäjät voivat kertaklikkauksella tallentaa evästeasetuksensa selaimissa ja käyttöjärjestelmissä.
Pakettia esitteli komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen, joka vastaa komissiossa teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta.
- Meillä on kaikki ainekset EU:ssa menestyäksemme. Meillä on lahjakkuutta, infrastruktuuria ja laajat sisämarkkinat. Yrityksiämme, erityisesti startup-yrityksiämme ja pienyrityksiämme, jarruttavat kuitenkin usein jäykät säännöt, Virkkunen sanoi tiedotteessa.
Virkkusen mukaan komission tavoite on vähentää byrokratiaa ja yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä. Yksinkertaisemmat säännöt eivät Virkkusen mukaan merkitse, etteikö eurooppalaisten netin käyttäjien perusoikeuksia edelleen suojeltaisi täysimääräisesti.
- Me haluamme tehdä EU:n nopeammaksi ja yksinkertaisemmaksi yrityksille, Virkkunen tiivisti tiedotustilaisuudessa.
KARSIMALLA sääntöjä EU-komissio haluaa antaa lisävauhtia eurooppalaiselle teknologiasektorille, joka on jäänyt jälkeen Yhdysvalloista ja Kiinasta.
Osana pakettia on myös määräys, että osaa uusista tekoälysäännöistä alettaisiin soveltaa suunniteltua myöhemmin eli vasta vuonna 2027.
Painetta EU-sääntelyn karsimiseen on tullut Euroopan lisäksi Yhdysvalloista, kun teknologiajätit ovat presidentti Donald Trumpin tukemina vaatineet EU:ta puuttumaan vähemmän niiden liiketoimintaan. Tämä on herättänyt pelkoa, että EU antaa periksi liikaa ulkoiselle painostukselle ja kaupallisille intresseille.
Kriitikoiden mielestä ongelma ei pesi EU:n sääntelyssä vaan siinä, että Euroopan markkinat ovat pirstaloituneet valtioiden kesken eikä nouseville yrityksille ole tarjolla riittävästi rahoitusta.
