Näin Häkkänen perustelee yhä jatkuvaa varapuheenjohtajarupeamaansa – “Paljon laajempi tehtävä kuin vain yksi ministeritehtävä”

Kokoomuksen tuore puoluejohto piti mediatilaisuuden Tampereen puoluekokouksen tullessa päätökseensä.

Puheenjohtajana jatkava Petteri Orpo kehui valittua puoluejohtoa vahvaksi. Varapuheenjohtajistossa jatkavat Antti Häkkänen ja Anna-Kaisa Ikonen. Uutena sinne nousee Karoliina Partanen.

Heikki Autto jatkaa puoluevaltuuston puheenjohtajana.

Varapuheenjohtajavaalissa eniten ääniä saanut Antti Häkkänen ylisti Orpoa sanoen, että tämän johdolla kokoomuskentällä on “tällä hetkellä, voisi sanoa melkein vuosikymmeniin yhtenäisyyden, päättäväisyyden, tekemisen meininki”.

Jo pitkään on spekuloiti, että puolustusministeri Häkkänen tai ulkoministerinä nyt toimiva Elina Valtonen voisivat aikanaan, tulevaisuudessa haastaa Orpon puheenjohtajuutta. Tällä hetkellä Orpon asema puolueessa on kuitenkin äärimmäisen vahva eikä hän ole sulkenut pois jatkoa parin vuoden jälkeenkin.

Valtonen ei enää hakenut jatkakautta varapuheenjohtajana mutta Häkkänen teki toisenlaisen siirron ja haki. Yleensä varapuheenjohtajistossa ei ole tavattu istua kovin kauan, mutta Häkkänen on ollut varapuheenjohtaja nyt yhä kauan kuin Orpo puheenjohtaja eli vuodesta 2016.

– Se on elävän puolueen merkki, että on paljon ehdokkaita varapuheenjohtajakisassa. Sitten äänestetään ja kenttä saa arvioida poliittista linjaa, osaamista, taitoa ja tietoa. Aina on ollut kokemusta, uusiutumista, keskustelua ja nytkin tämän äänestyksen jälkeen ihan selvästi kenttä on yhtenäinen ja päättäväinen ja se on pulinat pois, “etiäpäin”, Häkkänen totesi valintansa jälkeen mediatilaisuudessa.

DEMOKRAATILLE Häkkänen sanoittaa, että “vahva tuki säilyi edelleen ja ykkösvarapuheenjohtajana”. Sinänsä kokoomuksella ei määrätä sitä, kuka on ensimmäinen, toinen tai kolmas varapuheenjohtaja mutta Häkkänen viittaa siihen, että hän sai eniten ääniä varapuheenjohtajavaalissa.

Minkä takia halusit olla ehdolla vielä varapuheenjohtajaksi, onko tässä asemiin hausta kyse?

– Ei. Puolueen johto, siis puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, johtaa puoluetta kokonaisuutena. Se on strategista johtamista, neuvottelujen johtamista, tietysti puolueen linjan edistämistä puheenjohtajatenteissä ynnä muuta. Kentällä, linjausten valmistelua, miten puolue puoluekokousten välillä muodostaa linjaa erilaisiin asiakysymyksiin. Se on vaativaa tehtävää, jossa käsitellään ihan samoja asioita, puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Tiiminä toimitaan, niin kuin nytkin on toimittu Anna-Kaisa, Elina, minä ja Petteri ja yleensä ryhmäpuheenjohtaja kuuluu vielä tiimiin. Se on vaativa, painava tehtävä, joka on äärimmäisen haastava ja mielenkiintoinen. Se on myös paljon laajempi tehtävä kuin vain yksi ministeritehtävä, Häkkänen sanoo.

Häkkänen ei lähde arvuuttelemaan tulevaisuutta eli käytännössä mahdollista puheenjohtajaksi pyrkimistä tulevaisuudessa.

– En minä lähde spekuloimaan.

KANSANEDUSTAJA Karoliina Partanen muistutti medialle, että jokaisella äänellä on demokratiassa merkitystä. Nyt sanoilla todella oli painoa, sillä hän nousi varapuheenjohtajistoon vain 0,4 äänen erolla tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalaan, joka jäi niukasti ulkopuolelle.

Puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto totesi, että ensimmäinen asia, kun puoluevaltuusto järjestäytyy, on puoluesihteerin valinta.

– (Puoluesihteeri) Kristiina Kokko on tehnyt valtavan upeaa työtä kokoomusjohdossa ja osana meidän puoluejohdon joukkuetta olemme nyt voittaneet kaikki vaalit, Autto sanoi Kokon kuunnellessa vieressä.

Kokko ei ole vielä kertonut julkisuudessa, aikooko hän pyrkiä jatkokaudelle.

Kokoomusjohdon mediatilaisuuteen saapui myös tieto siitä, että RKP on valinnut Anders Adlercreutzin uudeksi puheenjohtajakseen.

Orpo onnitteli Adlercreutzia ja sanoi uskovansa, että hänen ja Adlercreutzin yhteistyö hallituksessa jatkuu hyvänä.

Orpo kiitteli myös väistynyttä RKP:n puheenjohtajaa Anna-Maja Henrikssonia palveluksesta pitkäaikaisena ministerinä ja sanoi, että Henrikssonilla on ollut iso rooli hallituksen synnyttämisessä ja linjan luomisessa.